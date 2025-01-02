Fergio House’un kurucusu Ferhat Günay yılbaşında parti düzenledi!

İstanbul'da "Fergio House" operasyonunda tutuklanan ve 20 Mayıs 2024'te tahliye edilen, Fergio House'un kurucusu olarak bilinen Ferhat Günay parti düzenlemeye devam ediyor.

Ferhat Günay, tahliye olduktan sonra yılbaşı partisi yaptı. (Takvim.com.tr)

Günay'ın son olarak 31 Aralık gecesi Büyükçekmece'deki 10 oda 2 salondan oluşan villada 200 kişinin katıldığı özel "Yılbaşı Partisi" verdiği ortaya çıktı.

Ferhat Günay, tahliye olduktan sonra yılbaşı partisi yaptı. (DHA)

İstanbul'da 28 Aralık 2023'te "Fergio House" ismini verdikleri villada parti vererek buradan müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyonun ardından Fergio House'un kurucusunun mimar Ferhat Günay olduğu ve tanınmamak için maske taktığı belirlenmişti.

Ferhat Günay, tahliye olduktan sonra yılbaşı partisi yaptı. (DHA)

20 MAYIS'TA TAHLİYE OLDU

Müstehcen içerikli parti düzenleyen Ferhat Günay, "Fergio House" isimli sosyal medya hesaplarında bu partileri paylaşıma açıyordu. Günay'ın yılbaşı partisine geçen yıl Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Ferhat Günay, tahliye olduktan sonra yılbaşı partisi yaptı. (Takvim.com.tr)

Operasyonda 19 kişi gözaltına alınmıştı. Fergio House'un kurucusu olduğu belirlenen mimar Ferhat Günay'ın tutuklandığı soruşturmada 18 kişi adli kontrolle serbest kalmıştı. Günay da 20 Mayıs 2024'te cezaevinden tahliye olmuştu.

Ferhat Günay, tahliye olduktan sonra yılbaşı partisi yaptı. (DHA)



200 KİŞİLİK ÖZEL YILBAŞI PARTİSİ



31 Aralık gecesi Ferhat Günay'ın 200 kişinin katıldığı özel bir parti düzenlediği ortaya çıktı. Yılbaşı partisi Büyükçekmece'deki 10 oda 2 salondan oluşan villada düzenlendi. Özel dansçıların katıldığı yılbaşı partisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Ferhat Günay, tahliye olduktan sonra yılbaşı partisi yaptı. (DHA)

Yüzleri maskeli 200 kişinin katıldığı parti boyunca müzikler eşliğinde dans edildi, havai fişek gösterisi düzenlendi.