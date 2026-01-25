Şam neşteri vurdu: Tugay teklifi geri çekildi IKBY modeli çöktü

"SURİYE'DE IKBY MODELİ YOK" Irak'taki İKBY'ye benzeri bir federal yapının Suriye'de uygulanamayacağını vurgulayan Ahmed, şu ifadeleri kullandı: "Suriye topraklarında Kürdistan'ın hiçbir parçasını tanımıyoruz. Bağımsız bölge, otonomi ya da federalizme karşıyız. Haseke, Kamışlı ve Ayn el-Arab, Arapların ve Kürtlerin birlikte yaşadığı karma bölgelerdir. İdari yapı merkezi kalacaktır." Bu sözler, PKK/YPG'nin yıllardır kurmaya çalıştığı 'Suriye'de IKBY' planının çöktüğünü açıkça ortaya koydu.

BARZANİ HATTI: SURİYE'DE "MERKEZİ OLMAYAN" PLAN Şam yönetiminin terör örgütü PKK/YPG'ye kapıyı kapattığı süreçte, Irak'ın kuzeyindeki Barzani yönetiminin Suriye'ye yönelik hesapları da yeniden gündeme geldi. YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed'in, IKBY'nin Duhok kentinde Barzanilerin himayesinde düzenlenen forumda verdikleri mesajlar, "Suriye'de IKBY modeli" arayışını bir kez daha gözler önüne sermişti. Takvim'İn gündeme getirdiği Duhok'ta kravat takarak konuşan Ferhat Abdi Şahin, Şam'daki Ahmed Şara yönetimiyle kendisini eşitleyip, "Suriye'nin yeniden inşası için Şam'a verdiğiniz şansı bize de verin"sözleriyle açıkça özerklik talebinde bulunmuştu. YPG'li Abdi, "adem-i merkeziyetçilik" vurgusu yaparak, merkezi yapıya dönülmesine izin vermeyeceklerini savunmuştu.

NEÇİRVAN BARZANİ: MERKEZİYETÇİ SİSTEM DOĞRU DEĞİL IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de, YPG ile paralel bir söylem kullanarak Suriye'de güçlü merkezi yapıya karşı çıkarak, "Suriye'de merkeziyetçi bir sistemin doğru bir yönetim modeli olduğuna inanmıyoruz" demişti. Ancak Barzani cephesi, bir yandan "adem-i merkeziyetçilik" çağrısı yaparken, diğer yandan DSG'nin Şam'la anlaşamamasının sorumluluğunu da doğrudan Mazlum Abdi'ye yükledi. "Anlaşmayı engelleyen Türkiye değil, DSG'nin kendi hatalarıdır" diyen Barzani, "Şam'da bir gerçeklik var. Ahmed Şara ile anlaşmak DSG'nin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

ŞAM'DAN BARZANİLERE NET MESAJ: DIŞ MÜDAHALE KABUL EDİLMEZ Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Muhammed Ahmed, PKK/YPG'nin hamiliğine soyunan Barzanilere tepki göstererek, Kamışlı'da düzenlenen "Kürt ulusal kongresine" Mesud Barzani'nin müdahil olmasını sert sözlerle eleştirdi ve şunları söyledi:

"Irak'taki bir bölgesel başkanın Suriye'de kongre yönetmesine izin verilemez. Bu kabul edilemez bir müdahaledir." Şam yönetimi, bu çıkışla birlikte Suriye Kürtleri ile IKBY arasında kurulmak istenen siyasi-ideolojik hattı da reddetmiş oldu.