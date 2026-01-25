Şam neşteri vurdu: Tugay teklifi geri çekildi IKBY modeli çöktü
Suriye yönetimi, PKK/YPG’nin “Barzani modeli” üzerinden şekillendirmeye çalıştığı siyasi ve askeri yapıya kesin bir dille son verdi. Şam, DSG’ye daha önce sunduğu ortak tugay teklifini geri çekerken, silahlı unsurların bağımsız bir yapı oluşturmadan, yalnızca bireysel olarak Suriye Arap Ordusu’na katılabileceğini açıkladı. Irak’taki Kürdistan Bölgesi benzeri bir modelin Suriye’de kabul edilmeyeceği vurgulandı.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de "özerklik" hayaline kesin noktayı koydu. Şam yönetimi, Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) daha önce sunduğu askeri entegrasyon teklifini geri çekti. "Suriye sınırları içinde Kürtler için ayrı bir yapı tanımıyoruz" diyen Şam, Irak'taki Kürdistan Bölgesi benzeri bir modelin Suriye'de asla kabul edilmeyeceğini ilan etti.
Suriye ordusunun kuzey ve doğuda ilerleyişini sürdürdüğü süreçte, Şam ile terör örgütü DSG arasında yürütülen müzakerelerin perde arkasına dair kritik ayrıntılar ortaya çıktı. Barzani medyasına konuşan Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Müdürü Muhammed Ahmed, sahadaki dengelerin değiştiğini belirterek, "DSG'nin askeri bir yapı olarak varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
ASKERİ PAZARLIKTA SERT DÖNÜŞ: "TUGAY TEKLİFİ MASADAN KALKTI"
Şam yönetiminin daha önce terör örgütü DSG'ye sunduğu ve sözde "kısmi askeri özerklik" olarak yorumlanan teklif tamamen geri çekildi. Muhammed Ahmed, sürecin neden değiştiğini şu sözlerle açıkladı:
"DSG'ye daha önce Haseke, Deyrizor ve Rakka'da ortak komuta altında üç tugay kurulmasını önermiştik. Ancak zaman kazanmaya çalıştılar. Sahadaki gerçeklik değişti. Artık bu teklif yok. Yeni şartımız nettir: Silahlı unsurlar, birlik ya da tümen olarak değil, tek tek bireysel şekilde Suriye Arap Ordusu'na katılacak. Bağımsız bir askeri yapı kesinlikle olmayacak."
Bu açıklama, Türkiye'nin aylardır dile getirdiği 'ferdi entegrasyon' şartıyla birebir örtüştü.
MAZLUM ABDİ'YE "VALİLİK–BAKANLIK" FORMÜLÜ
Şam yönetiminin, askeri yapının tasfiyesi karşılığında DSG elebaşı Mazlum Abdi'ye siyasi bir çıkış yolu sunduğu da ortaya çıktı. Ahmed'e göre Abdi'den, Suriye Parlamentosu ve Haseke Valiliği gibi kritik görevler için isim önermesi istendi. Ancak tüm bu pozisyonların merkezi hükümete bağlı olacağı vurgulandı.
Şam'ın mesajı netti: Silah bırakılırsa siyaset var, silahlı özerklik hayali biter.
"SURİYE'DE IKBY MODELİ YOK"
Irak'taki İKBY'ye benzeri bir federal yapının Suriye'de uygulanamayacağını vurgulayan Ahmed, şu ifadeleri kullandı:
"Suriye topraklarında Kürdistan'ın hiçbir parçasını tanımıyoruz. Bağımsız bölge, otonomi ya da federalizme karşıyız. Haseke, Kamışlı ve Ayn el-Arab, Arapların ve Kürtlerin birlikte yaşadığı karma bölgelerdir. İdari yapı merkezi kalacaktır."
Bu sözler, PKK/YPG'nin yıllardır kurmaya çalıştığı 'Suriye'de IKBY' planının çöktüğünü açıkça ortaya koydu.
BARZANİ HATTI: SURİYE'DE "MERKEZİ OLMAYAN" PLAN
Şam yönetiminin terör örgütü PKK/YPG'ye kapıyı kapattığı süreçte, Irak'ın kuzeyindeki Barzani yönetiminin Suriye'ye yönelik hesapları da yeniden gündeme geldi. YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed'in, IKBY'nin Duhok kentinde Barzanilerin himayesinde düzenlenen forumda verdikleri mesajlar, "Suriye'de IKBY modeli" arayışını bir kez daha gözler önüne sermişti.
Takvim'İn gündeme getirdiği Duhok'ta kravat takarak konuşan Ferhat Abdi Şahin, Şam'daki Ahmed Şara yönetimiyle kendisini eşitleyip, "Suriye'nin yeniden inşası için Şam'a verdiğiniz şansı bize de verin"sözleriyle açıkça özerklik talebinde bulunmuştu. YPG'li Abdi, "adem-i merkeziyetçilik" vurgusu yaparak, merkezi yapıya dönülmesine izin vermeyeceklerini savunmuştu.
NEÇİRVAN BARZANİ: MERKEZİYETÇİ SİSTEM DOĞRU DEĞİL
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de, YPG ile paralel bir söylem kullanarak Suriye'de güçlü merkezi yapıya karşı çıkarak, "Suriye'de merkeziyetçi bir sistemin doğru bir yönetim modeli olduğuna inanmıyoruz" demişti.
Ancak Barzani cephesi, bir yandan "adem-i merkeziyetçilik" çağrısı yaparken, diğer yandan DSG'nin Şam'la anlaşamamasının sorumluluğunu da doğrudan Mazlum Abdi'ye yükledi. "Anlaşmayı engelleyen Türkiye değil, DSG'nin kendi hatalarıdır" diyen Barzani, "Şam'da bir gerçeklik var. Ahmed Şara ile anlaşmak DSG'nin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.
ŞAM'DAN BARZANİLERE NET MESAJ: DIŞ MÜDAHALE KABUL EDİLMEZ
Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Muhammed Ahmed, PKK/YPG'nin hamiliğine soyunan Barzanilere tepki göstererek, Kamışlı'da düzenlenen "Kürt ulusal kongresine" Mesud Barzani'nin müdahil olmasını sert sözlerle eleştirdi ve şunları söyledi:
"Irak'taki bir bölgesel başkanın Suriye'de kongre yönetmesine izin verilemez. Bu kabul edilemez bir müdahaledir."
Şam yönetimi, bu çıkışla birlikte Suriye Kürtleri ile IKBY arasında kurulmak istenen siyasi-ideolojik hattı da reddetmiş oldu.
ATEŞKESİN GERÇEK SEBEBİ: ABD VE DEAŞ TUTUKLULARI
Şam yönetimi, 15 günlük ateşkesin "insani" değil, stratejik olduğunu da ilk kez açıkladı. Ahmed, ateşkesin tek amacının ABD'nin terör örgütü DSG kontrolündeki DEAŞ tutuklularını Irak'a nakletmesi olduğunu söyledi:
"DSG'nin bu tutukluları kontrol edemeyeceğine dair ciddi endişeler vardı. Ateşkes bu tahliye içindi."
"ENKS İLE GÖRÜŞÜRÜZ, PYD KADROLARI YABANCI"
Şam yönetimi, DSG ve PYD kadrolarının büyük bölümünün Suriyeli olmadığını, İran ve Türkiye'den gelen PKK unsurlarından oluştuğunu söyledi. Buna karşılık Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile görüşmeye hazır olduklarını açıkladı. Ahmed, Kamışlı'da düzenlenen "Kürt ulusal kongresine" Barzani'nin müdahil olmasından da rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Irak'taki bir bölgesel başkanın Suriye'de kongre yönetmesine izin verilemez" dedi.
TAKVİM AYLARDIR YAZIYORDU
Takvim'in aylardır gündeme getirdiği üzere, terör örgütü PKK/YPG ve uzantısı SDG, Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart mutabakatının yükümlülüklerini yerine getirmedi. Örgüt, "tek ordu, tek devlet" söylemiyle masaya oturmasına rağmen, kısa sürede adem-i merkeziyetçilik ve özerklik taleplerini gündeme taşıyarak süreci oyaladı. Bu süreçte Barzani yönetimiyle kurulan temaslar ve IKBY hattı üzerinden yürütülen girişimler, YPG'nin askeri entegrasyondan kaçarken siyasi alan açma arayışını gözler önüne serdi.