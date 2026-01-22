SDG bitti tasfiye başlıyor! Sahada kaç YPG'li kaldı? | Ankara çizgiyi çekti: Teröristan masalı sona erdi

ABDİ HER KARARINI KANDİL'E DANIŞTI, SÜRECİ OYALADI Bu sebeple Şam yönetimi güç kullanmak durumunda kaldı. Bütün bu süreç ABD tarafından da yakından izlendi. ABD'nin SDG'ye yönelik tutum değişikliğinin arkasında yatan nedenlere değinen kaynaklar, 4 Ocak'ta "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Mazlum Abdi Şahin, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve ABD'li yetkililerin katıldığı toplantıya işaret etti. SDG'nin çözüm sürecini 10 aydır oyaladığı ve "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Mazlum Abdi Şahin'in her kararı Kandil'e danıştığının kesinleştiği, bu durumun ABD nezdinde "SDG ile PKK arasında ayrım olmadığı" gerçeğini tescillediği belirtildi.

ÖRGÜTÜN SON UMUDU İSRAİL Terör örgütünün SDG/YPG'nin Suriye'de işgal ettiği bölgelerde varlığını sürdürmek için son umudu soykırımcı İsrail oldu. Terör elebaşları, Tel Aviv'den yardım istese de İsrail'e "Bu konuya dahil olma" mesajı verilmesi neticesinde, terör örgütü İsrail'den bekledikleri desteği alamadı. TERÖRİSTAN PLANI ÇÖKTÜ Gelinen bu noktada "teröristan" planı çöktü. DEAŞ gardiyanlığı elinden alınan SDG'nin tasfiyesi başladı. Kandil, sahadaki terörize unsurlarıyla bir başına kaldı.

DEM Parti'nin ziyaret ettiği PYD elebaşı Hiso eline silah alıp ʺdirenişʺ çağrısı yaptı





SAHADA KAÇ YPG'Lİ KALDI?



SDG'nin "100 bin kişilik ordu" yalanı da elinde patladı. 63 bin kişilik yapı, Arap aşiretlerin Şam'a destek vermesiyle 7-10 bin aralığına düştü.





ANKARA NET: ENTEGRASYON OLMAZSA OPERASYONLAR DEVAM EDER



Güvenlik kaynakları, iç siyasetteki "Terörsüz Türkiye" sürecinin Suriye'deki gelişmelerden olumlu etkileneceğini değerlendiriyor.

Suriye'deki yeni denklemde DEAŞ ile mücadelede resmi muhatabın Şam yönetimi olmaya başladığı, SDG'nin meşruiyet zeminini kaybettiği belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

"Saha, beklentilerimizden daha iyi ilerliyor. SDG hikayesi bitiyor. Eğer örgüt makul davranırsa tam entegrasyon sağlanır; aksi halde askeri operasyonlar ilerlemeye devam eder. Bu süreçten 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz güçlenerek çıkacaktır."



