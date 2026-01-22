SDG bitti tasfiye başlıyor! Sahada kaç YPG'li kaldı? | Ankara çizgiyi çekti: Teröristan masalı sona erdi
Suriye'de terör devri sona eriyor. ABD'nin YPG'yi "Artık ihtiyacımız kalmadı" diyerek kullanıp atmasının ardından sahadaki gerçekler bir kez daha gözler önüne serildi. SDG'nin elinden DEAŞ gardiyanlığı alındı. Örgütün çözüm sürecini 10 aydır oyaladığı, Abdi'nin her kararını Kandil’e danıştığının kesinleşti. Nitekim YPG'nin "DEAŞ şantajı" ABD nezdinde ters tepti. Öte yandan sahada 7-10 bin YPG'linin kaldığı değerlendirilirken; Ankara "Terörsüz Suriye" için çizgiyi belirledi. Güvenlik kaynakları entegrasyon olmazsa operasyonların ilerlemeye devam edeceği belirtti.
Güvenlik kaynakları, "DEAŞ ile mücadelede resmi muhatap artık Şam hükümeti. ABD ve Trump açısından da SDG hikayesi sona eriyor, SDG elindeki kozları kaybediyor"açıklamasında bulundu.
ABD KULLANIP ATTI
ABD'nin "DEAŞ'la mücadele" adı altında kurduğu, silah ve para verdiği SDG'nin devri sona erdi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack bunu çok net bir şekilde ilan etti.
Suriye devletinin de DEAŞ'la mücadele için kurulan Uluslararası Koalisyona katıldığına işaret ederek, "Bu durum, ABD-SDG ortaklığının mantığını değiştirmektedir: Şam'ın artık IŞİD gözaltı tesisleri ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır olmasıyla SDG'nin sahadaki birincil anti-IŞİD gücü olma yönündeki asıl amacı büyük ölçüde sona ermiştir" dedi.
Nitekim Trump da "Muhatabım Şam'dır" deyip resti çekti. Böylelikle Amerika, terör örgütünün DEAŞ'ı koz olarak tutup kendi çıkarları için kullandığını net şekilde gördü.
HARİTA DEĞİŞTİREN SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?
Sahadaki gerçekliği okuyamayan YPG, Suriye yönetiminin "Silahı değil, siyaseti seçin" diyerek sunduğu önerilere çatışmayla yanıt verdi.
Şara ve Abdi görüşmesinde Şam somut öneri ve yol haritası sundu. Buna karşın Abdi bu önerileri reddederek Suriye'nin tek devlet çatısı altında toplanmasına karşı durdu.
ABDİ HER KARARINI KANDİL'E DANIŞTI, SÜRECİ OYALADI
Bu sebeple Şam yönetimi güç kullanmak durumunda kaldı. Bütün bu süreç ABD tarafından da yakından izlendi.
ABD'nin SDG'ye yönelik tutum değişikliğinin arkasında yatan nedenlere değinen kaynaklar, 4 Ocak'ta "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Mazlum Abdi Şahin, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve ABD'li yetkililerin katıldığı toplantıya işaret etti.
SDG'nin çözüm sürecini 10 aydır oyaladığı ve "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Mazlum Abdi Şahin'in her kararı Kandil'e danıştığının kesinleştiği, bu durumun ABD nezdinde "SDG ile PKK arasında ayrım olmadığı" gerçeğini tescillediği belirtildi.
ÖRGÜTÜN SON UMUDU İSRAİL
Terör örgütünün SDG/YPG'nin Suriye'de işgal ettiği bölgelerde varlığını sürdürmek için son umudu soykırımcı İsrail oldu. Terör elebaşları, Tel Aviv'den yardım istese de İsrail'e "Bu konuya dahil olma" mesajı verilmesi neticesinde, terör örgütü İsrail'den bekledikleri desteği alamadı.
TERÖRİSTAN PLANI ÇÖKTÜ
Gelinen bu noktada "teröristan" planı çöktü. DEAŞ gardiyanlığı elinden alınan SDG'nin tasfiyesi başladı. Kandil, sahadaki terörize unsurlarıyla bir başına kaldı.
SAHADA KAÇ YPG'Lİ KALDI?
SDG'nin "100 bin kişilik ordu" yalanı da elinde patladı. 63 bin kişilik yapı, Arap aşiretlerin Şam'a destek vermesiyle 7-10 bin aralığına düştü.
ANKARA NET: ENTEGRASYON OLMAZSA OPERASYONLAR DEVAM EDER
Güvenlik kaynakları, iç siyasetteki "Terörsüz Türkiye" sürecinin Suriye'deki gelişmelerden olumlu etkileneceğini değerlendiriyor.
Suriye'deki yeni denklemde DEAŞ ile mücadelede resmi muhatabın Şam yönetimi olmaya başladığı, SDG'nin meşruiyet zeminini kaybettiği belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:
"Saha, beklentilerimizden daha iyi ilerliyor. SDG hikayesi bitiyor. Eğer örgüt makul davranırsa tam entegrasyon sağlanır; aksi halde askeri operasyonlar ilerlemeye devam eder. Bu süreçten 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz güçlenerek çıkacaktır."