Suriye'de Kandil-SDG hattı çöktü | 4 maddede sahadaki son durum

Suriye'de terör örgütü SDG/YPG'nin işgal ettiği Rakka ve Deyrizor'dan çıkarılması ile teröristler tam manası ile köşeye sıkıştı. Yapılan tüm anlaşmalara rağmen Suriye devleti ile entegrasyon sürecine dahil olmamak için direnen ve devlet kurma hayali peşinde koşan terör örgütünün hayalleri, atılan askeri ve stratejik hamlelerle suya düştü.



1-TERÖR KORİDORU KESİLDİ



Suriye hükümetinin askeri manada attığı ilk kritik adımlardan biri Haseke'den Musul'a açılan Yarubiye sınır kapısının terör örgütünden alınması oldu. Suriye-Irak sınırında bulunan bu kapı Rojava-SDG bağlantısı ve Sincar'ın ara intikal noktasıydı. Yarubiye'nin ele geçirilmesiyle Aynel Arab ile Haseke arasındaki bağ koptu. Örgütün emirleri aldığı Kanbdil ile bağlantısı bu hamleyle ortadan kalktı.