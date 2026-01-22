DEM'deki Kandilci "darbe mekanizması" durulmuyor! Meclis kürsüsünde küstah tehdit: Bu ateş Türkiye'yi de yakar
Suriye'de SDG'nin fiilen çökmesi DEM Parti'deki Kandil kliğinin maskesini indirdi. Nusaybin'deki bayrak hadisesini kurumsal olarak sahiplenen, KCK ve YPG'nin çağrısıyla Kamışlı'ya koşan DEM'liler Meclis kürsüsünden Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı. DEM'li Kamuran Tanhan, "Bu ateş Türkiye'yi de yakar" dedi. Kürtlerin iradesine ipotek koymaya kalkan Tanhan, "Türkiye Kürtleri kazanmazsa eğer Türkleri de kaybedecektir" şeklinde konuştu. İmralı'nın dile getirdiği "darbe mekanizması"nın DEM eliyle devreye alındığı görülürken; Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den DEM'e uyarı geldi.
İmralı'nın dile getirdiği "darbe mekanizması" DEM'in Kandil'le organize olarak yürüttüğü tehlikeli provokasyonlarla devreye alındı."İrademiz Öcalan" söylemi yerini Kandil'i ve YPG'yi irade olarak gören bir yapıya bıraktı.
Terörsüz Türkiye süreci maksatlı bir şekilde sınandı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Nusaybin hududunda "SDG Kürtlerin temsilcisidir" dedi. Hudutta, YPG'lilerin Türk bayrağına saldırmasını kurumsal olarak sahiplendi.
Daha sonra DEM Parti KCK'nın ayaklanma çağrısı sonrası YPG-PYD'de destek olmak için örgütün kuluçka merkezi Haseke'ye gitti. DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın başkanlığındaki heyet, PYD elebaşları Hiso ve Pervin Yusuf'la görüştü.
Süreci dinamitleme amacı güden organize provokasyon bununla da sınırlı kalmadı.
MECLİS KÜRSÜSÜNDE KÜSTAH TEHDİT
DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, TBMM kürsüsünden Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı.
YPG'nin işgal altında tuttuğu toprakları "kazanım" olarak gören Tanhan, "İstiyorlar ki Suriye'de yaşayan halk o cihadistlerin eline düşsün. Bu ateş herkesi yakar, Ortadoğu'yu yakar. Türkiye'yi de yakar"ifadelerini kullandı. DEM'li Tanhan'dan küstah tehdit: Bu ateş Türkiye'yi de yakar
Türkiye'nin "Kürtler olmazsa vasat bir Orta Doğu ülkesi olarak kalacak" şeklinde cüretkar sözler sarf eden DEM'li Tanhan, "Türkiye Kürtleri kazanmazsa eğer Türkleri de kaybedecektir. Türkler ve Kürtler ya eşitlenerek bölgesel güç olacaklar ya da ayrışarak bölgesel meze olacaklar"dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN DEM'E UYARI
Gelinen son noktada DEM Parti'nin YPG üzerinden süreci dinamitlemeye çalıştığı görüldü.
BAHÇELİ: DEM TERÖRÜN YEDEĞİ Mİ OLACAK?
Hem Başkan Erdoğan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti'yi uyardı. Bahçeli,"DEM Parti bir karar vermek durumundadır: PKK'nın kurucu önderinin yanında mı yoksa karşısında mıdır? Terörün yedeğinde mi duracak, yoksa terörsüz bir geleceğe hizmet mi edecektir?"dedi.
Başkan Erdoğan, Suriye'deki operasyonlar bahane edilerek tamamen yalan ve çarpıtma üzerine kurulu bir propagandayla tüm Kürtlerin kışkırtılmaya çalışıldığını gördüklerini söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN: KİMSE KÜRT KARDEŞİMİN İRADESİNİ İPOTEK ALTINA ALAMAZ
"Türkiye'deki Kürt kardeşlerim bu oyuna gelmesin" diyen Erdoğan,"Yapılan çağrıların, tahriklerin gerçek niyeti görerek suhuletle, sağduyuyla, basiretle, ferasetle davranmaları gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Terör örgütü ayrıdır, benim Kürt kardeşlerim ayrıdır. Kimse ister burada ister orada olsun benim Kürt kardeşimin iradesini ipotek altına alamaz, Kürtlerin tek temsilcisiymiş gibi konuşamaz"ifadelerini kullandı.
"SABOTAJLARA RAĞMEN 15 AYDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"
Başkan Erdoğan sözlerinin devamında şöyle konuştu:
Türklerle, Araplarla Kürtler arasına kimse giremez. Kürt kardeşlerimiz bu tahriklere gelmesinler, sağduyuyu asla elden bırakmasınlar. Bunu, özelde şunun için söylüyorum: Terörsüz Türkiye projemizde kardeşliği, muhabbeti, kucaklaşmayı, güvenliği, huzuru daha da artıracak bir gaye ile hassas bir süreç yürütüyoruz. Geride bıraktığımız 15 ayda çok önemli adımlar attık. Çeşitli sabotaj teşebbüslerine rağmen direnç testlerini başarıyla geçerek süreci buraya kadar getirdik.