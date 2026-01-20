AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bu alçak saldırının bedelini muhakkak ödeyecekler!"

Suriye sınırında terör örgütü sempatizanları tarafından gerçekleştirilen provokasyona iktidar kanadından en sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şanlı Türk bayrağını hedef alan saldırıyı lanetleyerek, sorumluların adalet ve güç karşısında hesap vereceğini vurguladı.

"En Güçlü Karşılık Verilecektir"

Sözcü Ömer Çelik, terör örgütü SDG (PKK/YPG) yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı hattında düzenlenen eylemin karşılıksız kalmayacağını belirtti. Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında yapılan bu alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir."

"Bayrağımız Değerlerimizin Sembolüdür"

Bayrağın kutsiyetine ve milli birliğe olan bağlılığa dikkat çeken Çelik, bu tür provokasyonların Türkiye'nin terörle mücadele azmini kıramayacağını, aksine daha da güçlendireceğini ifade etti.