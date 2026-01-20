İletişim Başkanı Duran'dan sert tepki: "Şanlı bayrağımıza saldırı açık bir provokasyondur"

Suriye sınırında yaşanan provokatif eyleme devletin zirvesinden en net yanıt geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nusaybin-Kamışlı sınır hattının Suriye tarafında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yapılan saldırı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Terörle Mücadeledeki Gelişmeler Hedef Alındı"

Yapılan hain saldırının zamanlamasına ve amacına dikkat çeken Duran, bu tür eylemlerin tesadüf olmadığını belirtti. İletişim Başkanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur."

"Milletin Huzuru Hedefte"

Saldırının sadece bir sembole değil, doğrudan Türkiye'nin bölgedeki kararlı duruşuna ve toplumsal barışına yapıldığını ifade eden Duran, provokasyonlara karşı uyanık olunması gerektiğinin altını çizdi. Terör örgütü yandaşlarının bu tür girişimlerle Türkiye'nin güvenliğini sarsamayacağı mesajını verdi.