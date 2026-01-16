SDG terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'den geri vites :Çekiliyoruz! Suriye Savunma Bakanlığı: 'Yakından takip edeceğiz'

SDG Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'den Halep'in doğusundaki kuşatmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama geldi. Çekilme işleminin "10 Mart anlaşmasının şartlarına uyma konusundaki iyi niyeti" gösterme amacı taşıdığı savunuldu.

Terörist elebaşı Abdi, "Dost ülkeler ve arabulucuların çağrıları üzerine ve entegrasyon sürecini tamamlama ve 10 Mart anlaşmasının şartlarına uyma konusundaki iyi niyetimizi göstermek amacıyla, son iki gündür saldırı altında olan Halep'in doğusundaki mevcut temas hatlarından yarın sabah saat 7:00'de güçlerimizi çekmeye ve onları Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlandırmaya karar verdik" ifadelerine yer verdi.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti. Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı. Ordudan bu akşam yapılan açıklamada, Deyr Hafir'de hedef alınacak terör yuvalarının haritaları yayınlanmış ve sivillerden bu noktalardan uzak durmaları istenmişti.

Ordu, ilan edilen hedeflere karşı TSİ 22.00'da operasyon başlatmıştı.

SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI 'YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ'

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüm personel ve askeri teçhizatın Fırat'ın doğusuna çekilme sürecinin tamamlanmasının yakından takip edileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın, ilgili bölgelerin güvenliğinin sağlanması ve devlet egemenliğinin yeniden tesis edilmesi amacıyla Suriye ordusu birliklerinin bu bölgelere konuşlandırılmasıyla eş zamanlı yürütüleceği ifade edildi. Bu sürecin, bölge halkının evlerine ve köylerine güvenli ve hızlı şekilde geri dönüşünü kolaylaştıracağı, aynı zamanda devlet kurumlarının yeniden faaliyete geçirilmesinin önünü açacağı vurgulandı.