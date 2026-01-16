Terör hattı Tabka’da kuruldu: Bahoz Erdal Mihraç Ural ve İran İHA’ları aynı safta
Suriye istihbaratına göre, PKK’nın üst düzey elebaşlarından Bahoz Erdal ile “Banyas Kasabı” olarak bilinen Mihrac Ural (Ali Kayalı), eski Esad rejimi unsurlarıyla birlikte Tabka’ya geldi. PKK ile rejim kalıntılarının Suriye ordusuna karşı ittifak kurduğu belirtilirken, Maskanah ve Deyr Hafir hattına sevk edilen İran yapımı İHA’larla sivilleri de hedef alabilecek saldırılar planlandığı iddia edildi.
Suriye ordusu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada terör örgütü PKK/SDG unsurlarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Askeri kaynaklara dayandırılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Bahoz Erdal'ın, Suriye halkı ve ordu birliklerine karşı yürütülen askeri faaliyetleri koordine etmek amacıyla Kandil Dağları'ndan Tabka bölgesine geçtiği öne sürüldü.
"İRAN YAPIMI İHA'LARLA SALDIRI YAPACAKLAR"
Açıklamada, terör örgütü unsurlarının Halep ve doğu kırsalındaki bölgelere yönelik yeni saldırılar için hazırlık yaptığı iddia edildi. Bu kapsamda Maskanah ve Deyr Hafir bölgelerine çok sayıda İran yapımı insansız hava aracının sevk edildiği, söz konusu İHA'ların sivilleri de hedef alabilecek saldırılarda kullanılmasının planlandığı belirtildi.
Suriye ordusu, sahadaki hareketliliğin yalnızca mevcut unsurlarla sınırlı olmadığını da bildirdi. Yeni PKK grupları ile devrik rejim kalıntılarının Tabka'ya ulaştığı, bu unsurların Deyr Hafir, Maskanah ve çevresindeki konuşlanma noktalarına nakledilmesinin planlandığı ifade edildi.
Yetkililer, söz konusu gelişmelerin bölgedeki güvenlik durumunu ciddi biçimde tehdit ettiğini savunurken, Suriye ordusunun olası saldırılara karşı gerekli tüm önlemleri almaya devam ettiğini vurguladı.
TERÖR İTTİFAKI DEVREDE
Suriye istihbarat kaynaklarına göre, PKK'lı Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in, "Banyas Kasabı" olarak bilinen Ali Kayalı kod adlı terörist Mihraç Ural ve bir grup eski Esad rejimi milisiyle birlikte PKK/SDG saflarında, Suriye ordusunun operasyonuna karşı koymak üzere Tabka'ya geldiği ileri sürüldü.