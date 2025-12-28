PODCAST
Suriye'de kirli provokasyon! Humus'ta sokaklar karıştı
Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 14:29
Humus’ta İmam Ali Bin Abi Talib Camii’nde yaşanan katliamın ardından Şeyh Xazel’in çağrısıyla Alevi yurttaşlar sahil kentleri başta olmak üzere birçok bölgede protesto eylemlerine başladı.
