Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanmıştı! Fenomen Cihan Şensözlü'nün savcılık ifadesi ortaya çıktı

Aylık gelirinin 120 bin TL olduğunu belirten Şensözlü, "Ben hiçbir zaman yurt dışına belirli bir toplulukla yani tanınmış kadın ünlülerle bir parti organizasyonu ve bir amaç için yurt dışına gitmedim. Çoğunlukla kendi yakın evli arkadaşlarımla eşleriyle beraber yurt dışı seyahatlerini ya da tek başıma gittim. Türkiye içi olduğunda daha çok davetler üzerine bu yerlere gidiyorum" dedi.

Cihan Şensözlü

"ŞAKA VE GEYİK" SAVUNMASI

Cihan Şensözlü, köşe yazarı olması sebebiyle birçok isimden dolayı davet, mekan açılışı ve otel açılışlarına katıldığını, ünlü camiasındaki kimseyi para karşılığı bir amaç için hediye, değerli eşya ve mücevherat alarak başka bir erkekle tanışmasına aracılık etmediğini iddia etti.



İfadesinin devamında, "Kimseyi fuhşa teşvik etmedim, yolunu kolaylaştırmadım, aracılıkta bulunmadım. Herhangi bir iş adamından veyahut sosyal medyadan tarafıma gelen direk mesajlarda herhangi bir şekilde kadınlarla tanıştırmamı isteyen iş adamı olmamıştır. Olmuşsa bile şaka amaçlı geyik amaçlı olmuştur" şeklinde konuştu.

"BENİ KISKANDIKLARI VE İYİ TANIMADIKLARINDAN İFTİRA ATMIŞ OLABİLİRLER"

Son iki üç senedir izole olup, güvende hissettiği ailelerle beraber olmaya çalıştığını, iş insanlarının kendisine güvenmelerinden dolayı davet ettiğini ileri süren Şensözlü, "Son zamanlarda 'After Parti' dediğiniz gece sonu partilerinde yokum. Uyuşturucunun kim tarafından getirildiği, hangi kişinin uyuşturucu kullandığı, hangi kişinin uyuşturucu kullanımı için yer temin ettiğiyle ilgili bilgi, görgüm yoktur. Aleyhime tanıklık yapmış olsalar bile beni kıskandıkları için ve aslında iyi tanımadıkları için bana iftira atmış olabilirler." dedi.

"UYUŞTURUCU VE FUHUŞ PARTİLERİNE KATILMADIM"

Geçmişte hakkında "Bu kim ki köşe yazarı" gibi yapılan paylaşımların kendisini üzdüğünü, sosyal medya fenomeni E.F. ile Dubai'de bulunmadığını ancak aynı tarihlerde bulunmuş olabileceklerini beyan eden Cihanna, "Dubai seyahatlerimin sıklıkla olmasının nedeni yakın arkadaşlarımla ara tatili değerlendirip çocuklarıyla onlarla güzel zaman geçirmek isteğimdir. Dubai'de herhangi bir şekilde yakalaması olan kimseyle görüşmedim. Bu kişilerden bilgi getirmedim. Hediye eşya almadım. Uyuşturucu, fuhuş partilerine katılmadım" şeklinde ifadesine devam etti.