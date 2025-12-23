Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanmıştı! Fenomen Cihan Şensözlü'nün savcılık ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında "Fuhuşa teşvik veya aracılık" suçlamasıyla tutuklanan Cihan Şensözlü'nün savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şensözlü ifadesinde Kasım Garipoğlu'nu camiada herkesin tanıdığını ve partilere kimlerin katıldığını da bildiğini söyleyerek, "Bu partiler sonunda kız getiren yahut orada tanışıp birliktelik yapılmış olabilir. Partilerin içerikleri hakkında daha sonra ayrıntılı hatırladıklarımı anlatmak isterim" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında "Fuhşa teşvik veya aracılık" etme suçundan 21 Aralık günü tutuklanan 'Cihanna' lakaplı fenomen Cihan Şensözlü'nün savcılık ifadesi ortaya çıktı.
"ÇOĞUNLUKLA YAKIN EVLİ ARKADAŞLARIMIN EŞLERİYLE YURT DIŞINA GİTTİM"
Aylık gelirinin 120 bin TL olduğunu belirten Şensözlü, "Ben hiçbir zaman yurt dışına belirli bir toplulukla yani tanınmış kadın ünlülerle bir parti organizasyonu ve bir amaç için yurt dışına gitmedim. Çoğunlukla kendi yakın evli arkadaşlarımla eşleriyle beraber yurt dışı seyahatlerini ya da tek başıma gittim. Türkiye içi olduğunda daha çok davetler üzerine bu yerlere gidiyorum" dedi.
"ŞAKA VE GEYİK" SAVUNMASI
Cihan Şensözlü, köşe yazarı olması sebebiyle birçok isimden dolayı davet, mekan açılışı ve otel açılışlarına katıldığını, ünlü camiasındaki kimseyi para karşılığı bir amaç için hediye, değerli eşya ve mücevherat alarak başka bir erkekle tanışmasına aracılık etmediğini iddia etti.
İfadesinin devamında, "Kimseyi fuhşa teşvik etmedim, yolunu kolaylaştırmadım, aracılıkta bulunmadım. Herhangi bir iş adamından veyahut sosyal medyadan tarafıma gelen direk mesajlarda herhangi bir şekilde kadınlarla tanıştırmamı isteyen iş adamı olmamıştır. Olmuşsa bile şaka amaçlı geyik amaçlı olmuştur" şeklinde konuştu.
"BENİ KISKANDIKLARI VE İYİ TANIMADIKLARINDAN İFTİRA ATMIŞ OLABİLİRLER"
Son iki üç senedir izole olup, güvende hissettiği ailelerle beraber olmaya çalıştığını, iş insanlarının kendisine güvenmelerinden dolayı davet ettiğini ileri süren Şensözlü, "Son zamanlarda 'After Parti' dediğiniz gece sonu partilerinde yokum. Uyuşturucunun kim tarafından getirildiği, hangi kişinin uyuşturucu kullandığı, hangi kişinin uyuşturucu kullanımı için yer temin ettiğiyle ilgili bilgi, görgüm yoktur. Aleyhime tanıklık yapmış olsalar bile beni kıskandıkları için ve aslında iyi tanımadıkları için bana iftira atmış olabilirler." dedi.
"UYUŞTURUCU VE FUHUŞ PARTİLERİNE KATILMADIM"
Geçmişte hakkında "Bu kim ki köşe yazarı" gibi yapılan paylaşımların kendisini üzdüğünü, sosyal medya fenomeni E.F. ile Dubai'de bulunmadığını ancak aynı tarihlerde bulunmuş olabileceklerini beyan eden Cihanna, "Dubai seyahatlerimin sıklıkla olmasının nedeni yakın arkadaşlarımla ara tatili değerlendirip çocuklarıyla onlarla güzel zaman geçirmek isteğimdir. Dubai'de herhangi bir şekilde yakalaması olan kimseyle görüşmedim. Bu kişilerden bilgi getirmedim. Hediye eşya almadım. Uyuşturucu, fuhuş partilerine katılmadım" şeklinde ifadesine devam etti.
"KATAR'A GİTME NEDENİM DAVET KAYNAKLI"
Şensözlü, Katar'da üç dört hafta önce gözaltına alındığını belirterek "Kesinlikle fuhuş yahut kıyafetimden dolayı değildir. Eğlence için mekana girerken dört tane sivil polisin yanıma gelip çantamı sadece kadınlar tarafından kullanıldığını ifade etmesinden dolayı gözaltına alındım. Sonradan kendiliğimden serbest kaldım. Ben Katar'da da bu tarz suç oluşturacak kişilerle görüşmedim. Katar'a gitmişliğimin nedeni davetlerden dolayıdır" dedi.
"KASIM GARİPOĞLU'NUN PARTİLERİNE KİMLERİN GİTTİĞİNİ BİLİYORUM"
Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Yiğit Macit'i çevresinde bulunan insanlardan duyduğunu, bir temasının olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:
Kasım Garipoğlu'yla ilgili söylentileri camiadan biliyorum. Onu camiada herkes tanır. Sık sık parti düzenler. Bu partilere kimlerin gittiğini biliyorum. Partilerde uyuşturucu kullanılmış olabilir. Doğrudan görgüm yoktur. Bu partiler sonunda kız getiren yahut orada tanışıp birliktelik yapılmış olabilir. Partilerin içerikleri hakkında daha sonra ayrıntılı hatırladıklarımı anlatmak isterim" diyerek ifadesini sonlandırdı.