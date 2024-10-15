Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babası o günü anlattı: Adını daha önce hiç duymamıştık

KATİL ZANLISININ BİLGİSAYARINDAKİ DELİLLER ARAŞTIRILIYOR Olayın ardından başlatılan soruşturmada, Semih Çelik 'in bilgisayarı inceleme alındı. Katilin, İkbal Uzuner 'i öldürmekten ve kendi yaşamına son vermekten bahsettiği bir video dışında, tüm dijital verilerin silindiği tespit edildi.

Sabah'taki habere göre acılı baba, "Semih'in adını daha önce hiç duymamıştım. Kızımı okulda zannediyorduk. Neler olduğunu, polisin bizi emniyete çağırmasıyla öğrendik," ifadelerini kullandı.

İkbal Uzuner'in telefonunun şifresi çözüldü, ancak Ayşenur Halil'in telefonununun açılması için çalışmalar devam ediyor. Katil Semih'in telefonu ise aranıyor.

SATANİST AYİN Mİ?

Emniyet henüz gençlerin bir ritüele ya da ayine kurban gidip gitmediğine ilişkin bilgi saptayamadı. Ancak telefonlardan elde edilecek veriler, bu ihtimalin netlik kazanmasına yardımcı olacak.

Semih Çelik'in masasındaki çizim İkbal Uzuner'i katletme şekline benzetildi (Takvim.com.tr)

Eğer böyle bir bulguya ulaşılırsa, soruşturma bambaşka bir boyuta taşınacak. Tam da bu noktada Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği "Satanist ayin" meselesi önem kazanıyor.

EVİNDEN ÇIKAN OBJELER SATANİZM İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Öyle ki Çelik'in işlediği cinayetler sonrası evinde bulunan satanist objeler, satanist bir grubun bu korkunç olayların ardında olma ihtimalini güçlendirdi.

Semih Çelik'in odasındaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti (Takvim.com.tr)