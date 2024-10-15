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Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil’in babası o günü anlattı: Adını daha önce hiç duymamıştık

İstanbul'da Semih Çelik tarafından işlenen korkunç cinayetlere ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Semih Çelik'in kendi evinde katlettiği Ayşenur Halil'in babası o günü anlattı. İfadesinde, kızının o gün evden "Okula gidiyorum" diyerek çıktığını, söyleyen acılı baba, "Semih’in adını daha önce hiç duymamıştım. Neler olduğunu, polisin bizi emniyete çağırmasıyla öğrendik," ifadelerini kullandı. Öte yandan katil Çelik'in ve gençlerin telefonlarından çıkacak veriler büyük bir soru işaretini de giderecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 16:48 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 17:04
Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babası o günü anlattı: Adını daha önce hiç duymamıştık

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Geçtiğimiz hafta İstanbul Fatih'te, Türkiye'yi sarsan bir olay yaşandı.

19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüp'te kendi evinde Ayşenur Halil'i, ardından Edirnekapı'daki surlarda İkbal Uzuner'i katletti.

Daha sonra surlardan atlayarak intihar eden Çelik, geride pek çok soru işareti bıraktı.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Olay gizemini korurken Ayşenur Halil'in babası Y. Halil, soruşturma kapsamında ifade verdi. Baba Halil, kızının katili Semih Çelik'in ismini cinayetin işlendiği güne kadar hiç duymadığını söyledi.

Ayşenur Halil (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Ayşenur Halil (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

İfadesinde, kızının o gün evden "Okula gidiyorum" diyerek çıktığını, olayla ilgili hiçbir şey bilmediğini ve gerçeği polis kendilerini emniyete çağırdığında öğrendiğini belirtti.

Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babası o günü anlattı: Adını daha önce hiç duymamıştık

Sabah'taki habere göre acılı baba, "Semih'in adını daha önce hiç duymamıştım. Kızımı okulda zannediyorduk. Neler olduğunu, polisin bizi emniyete çağırmasıyla öğrendik,"ifadelerini kullandı.

Semih Çelik tarafından öldürülen Ayşenur Halil, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. (5 Ekim DHA) Semih Çelik tarafından öldürülen Ayşenur Halil, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. (5 Ekim DHA)

KATİL ZANLISININ BİLGİSAYARINDAKİ DELİLLER ARAŞTIRILIYOR
Olayın ardından başlatılan soruşturmada, Semih Çelik'in bilgisayarı inceleme alındı. Katilin, İkbal Uzuner'i öldürmekten ve kendi yaşamına son vermekten bahsettiği bir video dışında, tüm dijital verilerin silindiği tespit edildi.

Geçen yıl çektiği video ortaya çıktı

İkbal Uzuner'in telefonunun şifresi çözüldü, ancak Ayşenur Halil'in telefonununun açılması için çalışmalar devam ediyor. Katil Semih'in telefonu ise aranıyor.

Sur cinayetlerinde sır telefonlar... İkbal Uzunerin telefonu çözüldü! Emniyet diğerlerinin peşine düştü: Satanist ayin mi?Sur cinayetlerinde sır telefonlar... İkbal Uzunerin telefonu çözüldü! Emniyet diğerlerinin peşine düştü: Satanist ayin mi?
Sur cinayetlerinde sır telefonlar... İkbal Uzuner'in telefonu çözüldü! Emniyet diğerlerinin peşine düştü: Satanist ayin mi?

SATANİST AYİN Mİ?
Emniyet henüz gençlerin bir ritüele ya da ayine kurban gidip gitmediğine ilişkin bilgi saptayamadı. Ancak telefonlardan elde edilecek veriler, bu ihtimalin netlik kazanmasına yardımcı olacak.

Semih Çelik'in masasındaki çizim İkbal Uzuner'i katletme şekline benzetildi (Takvim.com.tr)Semih Çelik'in masasındaki çizim İkbal Uzuner'i katletme şekline benzetildi (Takvim.com.tr)

Eğer böyle bir bulguya ulaşılırsa, soruşturma bambaşka bir boyuta taşınacak. Tam da bu noktada Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği "Satanist ayin" meselesi önem kazanıyor.

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EVİNDEN ÇIKAN OBJELER SATANİZM İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ
Öyle ki Çelik'in işlediği cinayetler sonrası evinde bulunan satanist objeler, satanist bir grubun bu korkunç olayların ardında olma ihtimalini güçlendirdi.

Semih Çelik'in odasındaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti (Takvim.com.tr)Semih Çelik'in odasındaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti (Takvim.com.tr)

ESKİ SATANİSTİN İTİRAFLARI
Eski bir satanist olan ve yıllarca bu grupların içinde yer aldığını belirten 24 yaşındaki M.Y. Takvim.com.tr Yazarı İsa Tatlıcan'a çok konuşulacak itiraflarda bulunmuştu.

Semih Çelik'in odasındaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti (Takvim.com.tr)Semih Çelik'in odasındaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti (Takvim.com.tr)

"SEMİH ÇELİK TANINAN BİR İSİMDİ"
15 yaşında sosyal medyada izlediği videolardan etkilenerek ateizme kaydığını sonra da bir arayış içerisine girdiğini söyleyen M.Y, "14-15 yaşındaydım. Sosyal medya üzerinden satanistlerin paylaşımlarını takip etmeye başladım. Sonra arkadaşlar edindim. 5 yıl boyunca aktif görev aldım. Bulunduğumuz ildeki 3 başkandan biri oldum. Beşinci yılın sonunda yavaş yavaş satanistlerden ayrılmaya karar verdim. Ama bu süreci uzatarak Türkiye'deki satanist gruplar hakkında derinlemesine bilgi sahibi oldum. Hala bazıları benim içlerinde olduğumu düşünüyorlar." dedi.

Semih ÇelikSemih Çelik

"HİÇBİR SATANİST EMİR ALMADAN CİNAYET İŞLEMEZ"
M.Y. Semih Çelik'in satanistler arasında tanınan biri olduğunu söyledi. Bu cinayetin planlanmış olduğunu vurgulayan M.Y. "Hiçbir satanist bir eylemi tek başına gerçekleştirmez, kimseden emir almadan bir cinayet işleyemez" ifadelerini kullandı.

Satanistlerin büyük kısmının öldükten sonra cehennemde şeytanın yardımcısı olacaklarına inandığını söyleyen M.Y "Hatta kendilerine zebani görevi verileceğine inanıyorlar." dedi.

Semih Çelik'in odasında bulunan bir tablo (Takvim.com.tr)Semih Çelik'in odasında bulunan bir tablo (Takvim.com.tr)

Çelik'in intiharı da satanistlerin "Ölümü, şeytana hizmet etmenin bir onuru" olarak görmesiyle açıklanıyor.

SATANİST GRUPLARIN GENÇLERİ TUZAĞA ÇEKME YÖNTEMLERİ
M.Y., özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin satanist grupların hedefi haline geldiğini belirterek, bu grupların sosyal medya ve uygulamalar üzerinden örgütlendiğini söyledi. Discord gibi platformlarda gizli sohbet odaları açan bu gruplar, gençleri etkileyerek onları ayinlerine dahil ediyor. Çelik'in cinayetleri, M.Y.'nin söz ettiği yöntemlere birebir uyuyor: genç yaş, sosyal medya etkisi ve yalnızlaşmış bir birey profili.

M.Y., bu tür olayların buz dağının yalnızca görünen yüzü olduğunu ve Türkiye'de birçok gizli satanist ayinin hala sürdüğünü belirtti. Harabe binalar, depolar ve bazı atıl durumdaki kiliselerin satanistlerin düzenli buluşma noktaları olduğuna dikkat çekti.

Bir satanistin itirafları

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