PODCAST CANLI YAYIN

Başkan erdoğan Gürcistan’daki kargo uçağı kazası hakkında konuştu! 'Tüm detaylar titizlikle inceleniyor'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan askerlerimizin isimlerini tek tek sayarak, “Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı kalbimize gömüyoruz” dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Başkan erdoğan Gürcistan’daki kargo uçağı kazası hakkında konuştu! 'Tüm detaylar titizlikle inceleniyor'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Açıklamasının başında, Azerbaycan'dan hareket eden ve Gürcistan sınırları içerisinde kaza kırıma uğrayan kargo uçağında bulunan ve şehit düşen 20 askerimiz için başsağlığı diledi. Başkan Erdoğan açıklamasında, "20 vatan evladımızı şehit verdik.

Cenabı Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet makamlarını ali eylesin. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı kalbimize gömüyoruz" ifadelerini kullandı. Şehit askerlerin isimlerini tek tek sayan Erdoğan, "Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık, son naaşı arama çalışmalarımız sürüyor. Sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir, gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz" diye konuştu.


TÜM BOYUTLARI İLE AYDINLANACAK


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceklerini kaydetti. Erdoğan, "Milli Savunma Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız düzenli bir şekilde kamuoyumuzu bilgilendiriyor, bunu devam ettirecekler. Milletimizden yalanlara, manipülasyonlara ve dezenformasyonlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum. Bilhassa sosyal medyada, kirli siyaset uğruna böyle bir hadiseyi istismar edecek kadar alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum" dedi.


HER İHTİMAL ARAŞTIRILIYOR


Henüz düşüş sebebi belli olmayan uçağın rotasına dair bilgiler ortaya çıktı. Sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu. Bölgeye ulaşan uzman ekipler, enkazda ayrıntılı inceleme yapıyor.


KAYSERİ'DE DETAYLI İNCELENECEK


Uçağın düştüğü alanda 46 kişilik uzman ekip tüm detayları titizlikle inceliyor. Uçağa ait tüm parçaları toplayan uzmanlar kara kutuya da ulaştı. Kara kutu uçak içerisindeki telsiz konuşmaların, uçağın sistemlerinin işlendiği bir kayıt mekanizması. Kara kutu incelemesinin, kazanın neden gerçekleştiğine ışık tutması bekleniyor. Enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu rüşvet timini Boğaz'a gönderdi! Ünlü markaları haraca bağladı
Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu
Takasbank
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 19 şehidin naaşına ulaşıldı! Kara kutu Türkiye'de | Başkan Erdoğan Gürcistanlı mevkidaşıyla görüştü
Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan-MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi... Hangi konular ele alındı?
Hem umut oldu hem kahraman! Bursalı şehit Ramazan Yağız kök hücre bağışıyla hayat kurtarmış!
Türk Telekom
Son dakika: İstanbul Kağıthane'de patlama: Ölü ya da yaralı var mı? Patlama anı görüntüsü kamerada
Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için mesaj: Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz | CHP'ye ve Özgür Özel'e tepki
Beylikdüzü Galeri vurgunu! İmamoğlu'nun müteahhitleri haraca bağlayışı iddianamede: Necati Özkan'a 4 daire Serdal Taşkın'a 2 ev
Kuruluş Orhan’da destansı sahne! Malhun Hatun Ak Sakallıların huzurunda
"Eko"sistemin gelir kaynakları iddianamede! İş insanlarını haraca bağladılar: Kaşıkla ver kepçeyle geri alırsın | KİPTAŞ vurgunu!
C-130 kazasında uçak havada parçalandı iddiası! 7-8 bin metre yükseklikte ne oldu?
Son dakika: Muazzez Abacı'nın vefatında acı detay! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı | Sanat camiası böyle veda etti: Demet Akalın, Ebru Gündeş...
Oval Ofis'te gülümseten anlar: Trump ve Şara'nın sohbeti sosyal medyayı salladı | 'Co' diye seslendi
Annesine "şehit olacağım" demiş | Kırklareli'nde şehit Berkay Karaca'nın ailesi yürek dağlayan detayları anlattı
TFF'den bahis soruşturmasıyla ilgili flaş açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi
CHP'yi "ESÖ" ve "siyasal casusluk" yaktı! İddianameden satır araları: "Kapatma" tantanaları... "Siyasi yasak" ihtimali ve anayasanın ihlali
Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…
Kültür A.Ş üzerinden "reklam" vurgunu! Ekrem İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun yönlendirdi: Haksız kazanç Eko"sistem"e aktarıldı