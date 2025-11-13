Başkan erdoğan Gürcistan’daki kargo uçağı kazası hakkında konuştu! 'Tüm detaylar titizlikle inceleniyor'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Açıklamasının başında, Azerbaycan'dan hareket eden ve Gürcistan sınırları içerisinde kaza kırıma uğrayan kargo uçağında bulunan ve şehit düşen 20 askerimiz için başsağlığı diledi. Başkan Erdoğan açıklamasında, "20 vatan evladımızı şehit verdik.

Cenabı Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet makamlarını ali eylesin. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı kalbimize gömüyoruz" ifadelerini kullandı. Şehit askerlerin isimlerini tek tek sayan Erdoğan, "Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık, son naaşı arama çalışmalarımız sürüyor. Sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir, gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz" diye konuştu.



TÜM BOYUTLARI İLE AYDINLANACAK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceklerini kaydetti. Erdoğan, "Milli Savunma Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız düzenli bir şekilde kamuoyumuzu bilgilendiriyor, bunu devam ettirecekler. Milletimizden yalanlara, manipülasyonlara ve dezenformasyonlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum. Bilhassa sosyal medyada, kirli siyaset uğruna böyle bir hadiseyi istismar edecek kadar alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum" dedi.



HER İHTİMAL ARAŞTIRILIYOR



Henüz düşüş sebebi belli olmayan uçağın rotasına dair bilgiler ortaya çıktı. Sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu. Bölgeye ulaşan uzman ekipler, enkazda ayrıntılı inceleme yapıyor.



KAYSERİ'DE DETAYLI İNCELENECEK



Uçağın düştüğü alanda 46 kişilik uzman ekip tüm detayları titizlikle inceliyor. Uçağa ait tüm parçaları toplayan uzmanlar kara kutuya da ulaştı. Kara kutu uçak içerisindeki telsiz konuşmaların, uçağın sistemlerinin işlendiği bir kayıt mekanizması. Kara kutu incelemesinin, kazanın neden gerçekleştiğine ışık tutması bekleniyor. Enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi.