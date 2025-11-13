PODCAST CANLI YAYIN

Gürcitan'da düşen uçağımız hakkında stratejistten kritik uyarı: “Dış müdahale ihtimali düşük”

Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren ise akıllarda tek bir soru vardı. Askeri kargo uçağı neden düştü? Saldırıya mı uğradı? Stratejist Dr. Eray Güçlüer, A Haber ekranlarında Türkiye’nin yüreğini yakan kazayla ilgili kritik bilgileri paylaştı. Uçağın 2 adet kara kutusu olduğunu belirten Dr. Güçlüer, “Kazanın ardından özellikle yabancı istihbarat servislerinin yapay zeka kullanarak bir görüntü servis etme gayreti içine girdiler. Görüntü son derece kuşkulu” dedi.

FÜZE İHTİMALİ YOK
Uçağın bir dış müdahale ile düşüp düşmediği ihtimalini değerlendiren Dr. Eray Güçlüer, şu kritik bilgileri paylaştı: "Öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu iki türlü olabilir, alçak hava savunma füzeleri ya da yüksek menzil füze olabilir. Ancak bunların menzili yetmez, uçak 24 bin feet'te. Yüksek menzil füze olsaydı bunun da atıldığı yer tespit edilirdi çünkü radar görüntüleri mevcut."


ŞEHİTLER YURDA GETİRİLİYOR


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şehitlerimizin naaşlarının Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir.


MERZİFON 5. ANA JET ÜSSÜ 10 ŞEHİT VERDİ


Gürcinta'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağında bulunan 20 askeri personelden 10'unun Amasya'daki Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görevli olduğu ortaya çıktı. Uçak bakım personeli şehitler, üsteki savaş uçaklarının uçuşa hazırlanmasında önemli görevler üstleniyordu. Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, "Acımızın tarifi yok. Şehitlerimizin arasındaki 10 personel Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığımızın mensuplarıydı" dedi.

