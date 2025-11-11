PODCAST CANLI YAYIN

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1.122.139.260 Avro olan yeni sözleşmeler imzalandı. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2027-2030 yılları arasında gerçekleştirilecek.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında rekor anlaşma imzalandı!

Su sabah saat 9.15 sıralarında ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve ASELSAN resmi X hesabından yapılan açıklamalarda, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak sözleşmeler yapıldığı paylaşıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamaKamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama

Yapılan paylaşımda, "Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1 milyar 122 milyon 139 bin 260 avro olan yeni sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2027-2030 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

ASELSAN'ın X hesabıdan yaptığı açıklamaASELSAN'ın X hesabıdan yaptığı açıklama

