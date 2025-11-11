PODCAST CANLI YAYIN

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde "maaş" krizi: Personel kazan kaldırdı!

Çöp dağları ve su kriziyle boğuşan İzmir'de bir kriz daha patladı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli haklarını alamadıkları gerekçesiyle kazan kaldırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde toplanan İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ çalışanları, üç aydır ödenmeyen hakları için Kültürpark önünde oturma eylemi başlattı. Maaş ve ikramiye alamayan işçiler “Sabır tükendi” diyerek yönetime tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partili isimler tarafından yönetilen belediyelerde krizlerin sonu gelmiyor... Çöp ve susuzluk sorunuyla gündemden düşmeyen İzmir'de belediye personeli oturma eylemi yaptı.

3 AYDI HAKLARINI ALAMAYAN İŞÇİLER EYLEM YAPTI
İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İZENERJİ, İZELMAN VE İZFAŞ şirketlerinde örgütlü DİSK Genel-İş İzmir 1-2-3-9 No'lu şube üyeleri, işçilerin 3 aydır sosyal hakları ödenmemesi nedeniyle eylem kararı aldı.

Çalışanlar 3 aydır sosyal haklarının ödenmemesi nedeniyle Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından ise işçiler oturma eylemi yaptı. Basın açıklamasını yapan DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Başkanı Ercan Gül, "Fazla mesai yaparak, daha çok çalışarak evimize bir parça daha fazla ekmek götürmeye çabalıyoruz. Ancak bu çabanın karşılığı olan fazla mesai ücretlerimiz, ikramiyelerimiz ve haklarımız ödenmiyor. Bir yandan geçim derdiyle mücadele ederken, diğer yandan emeğimizin karşılığını alamamanın ağır yükünü yaşıyoruz" dedi.

"EMEKÇİLERİN HAKLARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR"
İşverenin, iş barışını sağlaması gerekirken bazı şirketlerde ya da belirli iş alanlarında çalışanların fazla mesai ücretlerini ödediğini ve diğer emekçilerin haklarını görmezden geldiğini söyleyen Gül, "Böylece iş barışını zedelemekte ve birlik-beraberliğe zarar vermektedir. Bu tutum, çalışanlar arasında ayrım yaratarak, kamuoyuna yanlış bir algı oluşturma ve emekçilerin ortak mücadelesini zayıflatma amacı taşımaktadır. Haziran ayında sona eren toplu iş sözleşmesi sürecinde, belediye bürokratları belediyenin mali durumunun eylül ayından itibaren düzeleceğini ifade etmişlerdi. Ancak bugün gelinen noktada; İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ şirketlerinde çalışan arkadaşlarımızın ağustos, eylül ve ekim aylarına ait 3 aylık fazla mesai ücretleri ödenmemiştir. İZENERJİ ve İZFAŞ çalışanı arkadaşlarımızın eylül ayı ikramiyeleri, İZELMAN çalışanı arkadaşlarımızın ekim ayı ikramiyeleri, İZENERJİ çalışanı arkadaşlarımızın üç aylık geriye dönük gıda kartı ödemeleri, İZENERJİ ve İZELMAN çalışanı arkadaşlarımızın öğrenim yardımları da henüz yatırılmamıştır" diye konuştu.

"ÖDEME TAKVİMİ BELİRLENSİN"
Tüm bu olumsuzluklara rağmen görevlerinin başında olduklarını söyleyen Gül şu ifadeleri kullandı:

"Kentimizi ayakta tutmak için gece gündüz çalışıyor, alın teri döküyoruz. Ancak emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Daha da vahimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yıllardır çalışan arkadaşlarımız, farklı birimlerden şirketlere aktarılıp 'havuz' adı altında yaklaşık 300 kişi ücretsiz izne çıkarılmış, maaşsız ve sigortasız bir şekilde açlığa mahkum edilmiştir. Biz emekçiler bunu hak etmiyoruz, asla ve asla kabul etmiyoruz. Artık sabrımız kalmadı. Bizler bu açıklamayı yapmamak için aylardır sabırlı bir şekilde çözüm bulunmasını bekledik, diyalog kapısını her zaman açık tuttuk. Belediye bürokratları her defasında, belediyenin içinde bulunduğu maddi krizi aşacaklarını söylediler. Biz de aylarca bu sorunun çözüme kavuşmasını sabırla bekledik. Ancak artık bilinmelidir ki; biz emekçiler sabırla beklerken borçlarımız büyüdü, geçimimiz zorlaştı, kriz bizde derinleşti. Kredi kartlarımız, kredilerimiz, faturalarımız ödenemez hale geldi. Okulların açılmasıyla masraflarımız arttı, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyoruz. Biz emekçiler olarak taleplerimizi yineliyoruz: Şirkete iade edilen arkadaşlarımız bir an önce işbaşı yaptırılsın. Biz sadaka değil, hak ettiğimiz ücretleri istiyoruz. Fazla mesai ücretlerimiz, ikramiyelerimiz, gıda kartı alacaklarımız ve öğrenim yardımlarımız için derhal bir ödeme takvimi belirlensin. Aksi hâlde bu cuma günü mesai bitimine kadar oturma eylemimize devam edeceğiz"

"BU AYAKLAR YEDİ GÜN DİRENMESİNİ BİLDİ"
DİSK/Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise aynı işi yapan işçilerin şirket farkından dolayı bir kısmının alacaklarını alamadığını bunun da iş barışını bozduğunu söyledi. İzmir'de toplu iş sözleşme sürecinde günlerce süren grevi hatırlatan Topal, "Bu ayaklar yedi gün direnmesini bildi. Sadece oturma eylemi ile kalalım" açıklamasını yaptı.

Açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yapan işçiler daha sonra Kültürpark'ın 9 Eylül kapısına yürüyerek, oturma eylemine orada devam etti.

İZMİR'DE YENİ ÇÖP DAĞLARI YOLDA
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan bu krizin zaten aksayan temizlik ve ulaşım hizmetlerini tamamen felç etme riski taşırken hakların ödenmemesiyle birlikte şehirde yeni çöp dağlarının oluşabileceği konuşuluyor...

