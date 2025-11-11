PODCAST CANLI YAYIN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Siber suçlarla mücadelede son 1 haftada 403 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir hafta içinde düzenlenen siber suç operasyonlarında 403 şüphelinin yakalandığını ve yaklaşık 72 milyon TL değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda yaklaşık 72 milyon TL değerinde 2 adet konut, 2 adet arsa ve 3 adet araca el konulduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 1 haftadır süren operasyonlarımızda 403 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milleti için bu suç şebekeleriyle mücadelelerini aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Bakan Yerlikaya, son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlar sonucu 25 ilde yapılan baskınlarda 403 şüphelinin yakalandığını belirtti. Bu operasyonların siber suçlardan, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis ile çocuk müstehcenliğine kadar geniş bir yelpazeye yayıldığını ifade etti.

"1 HAFTADIR SÜREN OPERASYONLARIMIZDA 403 ŞÜPHELİYİ YAKALADIK"

Bakan Yerlikaya, şüpheli durumlarda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 1 haftadır süren operasyonlarımızda 403 şüpheliyi yakaladık. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Yaklaşık 72 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. 25 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 179 şüpheli şahıs tutuklandı. 97'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; Sosyal medya platformları ve oltalama(phishing) siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı, faizsiz kredi' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, Yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

25 İL MERKEZLİ OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar, Türkiye'nin farklı illerindeki Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından başarıyla yürütüldü. Bakan Yerlikaya sözlerine şu şekilde devam etti:

"EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; yaklaşık 72 milyon TL değerinde 2 adet konut, 2 adet arsa ve 3 adet araca el konuldu."

