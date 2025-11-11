Sağlık kuruluşları artık lisansla açılacak: İhaleyle verilen lisanslar devredilemeyecek

Sağlık sektörünü yeniden şekillendirecek önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği" ile artık hastane ve benzeri özel sağlık kuruluşlarının açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından ihale yoluyla verilecek lisans şartı getirildi.

Yönetmelikte düzenlemenin amacı, "Sağlık Bakanlığı'nın planlamaları çerçevesinde, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya hastane ve benzeri özel sağlık kuruluşları açabilme yetkisi veren lisanslara ilişkin usul ve esasları belirlemek" olarak açıklandı.

SAĞLIK KURULUŞLARI PLANSIZ VE KONTROLSÜZ ŞEKİLDE AÇILAMAYACAK

Yeni sistemle birlikte sağlık kuruluşları plansız ve kontrolsüz şekilde açılamayacak, devlet tarafından her yıl ilan edilecek belirli sayıda lisans satışıyla sektör düzenlenecek. Lisanslar açık artırma (ihale) yöntemiyle verilecek ve hiçbir şekilde devredilemeyecek.

Yönetmeliğe göre, lisans sahibi hastane veya sağlık kuruluşunu satsa dahi lisans başka birine aktarılamayacak. Yeni bir hastane kurmak isteyen kişi ya da kurumlar, Bakanlık tarafından açılacak ihaleye girerek lisans almak zorunda olacak.

LİSANSLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ YÖNETMELİKTE BELİRTİLECEK

Sağlık Bakanlığı her yıl "Sağlık Tesisleri Planlama İlanı" yayımlayarak hangi alanlarda ve kaç adet lisans verileceğini duyuracak. Ayrıca lisansların geçerlilik süresi de yönetmelikte belirtilecek.

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer madde ise, lisansın tek başına sağlık kuruluşu açma yetkisi vermediği yönünde. Metinde, "Lisans verilmesi tek başına özel sağlık kuruluşu açma ve işletme hakkı vermez. Lisans sahibi, ilgili mevzuat kapsamında ayrıca ruhsat ve faaliyet izni almak zorundadır" denildi.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE YÖNELİK ÖNEMLİ KISITLAMALAR DA GELDİ

Lisans başvurusu yapacak gerçek ve tüzel kişilere yönelik önemli kısıtlamalar da getirildi. Başvuru sahiplerinin sağlık alanında suç kaydının bulunmaması, kamu görevinden ihraç edilmemiş olması gerekiyor. Ayrıca iflas eden, tasfiye halinde bulunan, konkordato ilan eden veya mahkeme idaresi altında olan kişiler ve şirketler de ihaleye katılamayacak.