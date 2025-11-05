41 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 135 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik dün 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 135 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda operasyonlar düzenlendiği bilgisini verdi.

41 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Adana, Erzincan, Van merkezli Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenlendi.

41 ilde eş zamanlı silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. (DHA)

OPERASYONLAR SONUCU 135 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonlar sonucu 95 adet ruhsatsız tabanca,3 bin 116 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 31 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet el bombası ve 19 bin 467 adet silah parçası ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 135 şüpheli yakalandı.

SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE İÇİN ÇALIŞMALAR DÜZENLENİYOR

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda silah kaçakçılığı ile mücadelenin önemine dikkati çekerek, "Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir" ifadelerine yer verdi.