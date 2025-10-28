PODCAST CANLI YAYIN

Altay tankında teslim vakti: 5 yılda 250 adet envantere girecek! Başkan Erdoğan törene katılacak

Türkiye’nin 100 yıllık hayali gerçek oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle milli ana muharebe tankı Altay, artık Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine giriyor. Önümüzdeki 5 yılda toplam 250 Altay tankı Türk ordusunun hizmetine sunulmuş olacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altay tankında teslim vakti: 5 yılda 250 adet envantere girecek! Başkan Erdoğan törene katılacak

Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giriyor.

Altay tankı bugün envantere girecek


Seri üretim hattından çıkan Yeni Altay tankının teslimi ile BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin resmi açılış töreni, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramankazan'da gerçekleştirilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

UZUN BİR MİLLİ SAVUNMA BAŞARISININ ÜRÜNÜ

Kara Kuvvetleri'nin ana muharebe tankı olacak Yeni Altay'ın seri üretimi, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan 840 bin metrekarelik dev üretim kampüsü içinde başladı. Bu kampüste, tankın kalbini oluşturan motor üretiminin yapıldığı BMC Power tesisi de yer alıyor. Türk mühendislerinin eseri olan Yeni Altay, hikâyesi Sakarya Arifiye'de başlayan ve Ankara'da tamamlanan uzun bir milli savunma başarısının ürünü.

Seri üretim programı kapsamında, 2025 yılı içinde 3 tankın teslim edilmesi planlanıyor. 2026'da 11, 2027'de 41, 2028'de ise 30 tankın teslim edilmesiyle birlikte, dört yılda 85 adet T1 konfigürasyonlu Altay tankı TSK'ya kazandırılacak.

5 YILDA TOPLAM 250 ALTAY TANKI TÜRK ORDUSUNUN HİZMETİNE SUNULACAK

2028'den itibaren yerli "Batu" motoruna sahip 165 adet T2 konfigürasyonu tankların üretimine geçilecek. Böylece önümüzdeki 5 yılda toplam 250 Altay tankı Türk ordusunun hizmetine sunulmuş olacak.

YERLİ İMKANLARLA ÜRETİLİYOR

Yaklaşık 1 milyon metrekarelik kampüs alanına sahip BMC Ankara Üretim Tesisi, yalnızca Altay değil, ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı gibi farklı zırhlı platformların da üretim merkezi olacak. Tesiste 400, 600, 1000 ve 1500 beygirlik güç grupları da BMC Power çatısı altında yerli imkânlarla üretiliyor.

ALTAY tankı (AA)ALTAY tankı (AA)

300'Ü AŞKIN TÜRK MÜHENDİSİNİN EMEĞİ

Altay tanklarının kullanım ve bakım eğitimleri için HAVELSAN tarafından 44 farklı tipte 94 eğitim aracı geliştiriliyor. Modernize edilen ve "Yeni Altay" adını alan tank, entegre edilen yeni nesil sistemlerle tam bir savaş makinesi haline geldi.

300'ü aşkın Türk mühendisinin emeğiyle geliştirilen tank, İHA/SİHA'lar ve istihbarat sistemleriyle entegre görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Yerli savunma sanayisinin en büyük adımlarından biri olarak öne çıkan Yeni Altay, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin caydırıcı gücünü en üst seviyeye çıkaracak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Balıkesir'de 6.1'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor! Sındırgı 4.6 ile sallandı
İsrail’de Eurofighter paniği: Zamanlamaya dikkat! Başkan Erdoğan ile Starmer’ın imzası dünya gündeminde
Kuruluş Orhan
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
Kalyon Holding
Hüseyin Gün'ün FETÖ bağlantıları deşifre oldu! Zekeriya Öz'ün kasası Aytaç Ocaklı ile aynı şirkete ortak
İdefix
İzmir'de aynı manzara! Yağış sonrası Bergama sokakları göle döndü
Süper Lig'den 5 isim var! Bahis soruşturması hakemlerle sınırlı kalmayacak
Balıkesir Sındırgı'da yıkılan binalar havadan görüntülendi
Beştepe'de tarihi imza: İngiltere ile Eurofighter anlaşması imzalandı! Başkan Erdoğan'dan iş birliği mesajı
Türk Telekom
Yıldırım, dolu, fırtına aniden bastıracak! Meteoroloji İstanbul ve Ankara dahil o illeri uyardı: Sıcaklık 10 derece düşecek
MI6-İmamoğlu bağlantısını "mommy" mi organize etti? Seher Alaçam süslü şapkasıyla dosyaya girdi... "Şark şeytanı" Gertrude Bell'i anımsattı
Emekliye yüzde 13.13 enflasyon zammı: Yeni anket FKB'den geldi! SSK BAĞKUR'lu için 6.4 puanlık refah payı masada
Eurofighter mı F-16 mı? İşte Eurofighter Typhoon'u "avcı" yapan özellikleri! F-35 ile arasındaki hangi farklar var?
CANLI ANLATIM | Kartalkaya yangını için hesap günü! Kime ne kadar ceza isteniyor?
İBB'de casusluk "Eko"sistemi! Soruşturmada kilit halka "İstanbul Senin" uygulaması: 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı
A'dan Z'ye TOKİ 500 bin konut projesi! Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? En çok merak edilen 30 soruya 30 cevap
CIA-NSA-MI6 ile İBB'yi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve "2. Cambridge Analytica"