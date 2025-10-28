Altay tankında teslim vakti: 5 yılda 250 adet envantere girecek! Başkan Erdoğan törene katılacak

5 YILDA TOPLAM 250 ALTAY TANKI TÜRK ORDUSUNUN HİZMETİNE SUNULACAK



2028'den itibaren yerli "Batu" motoruna sahip 165 adet T2 konfigürasyonu tankların üretimine geçilecek. Böylece önümüzdeki 5 yılda toplam 250 Altay tankı Türk ordusunun hizmetine sunulmuş olacak.

YERLİ İMKANLARLA ÜRETİLİYOR Yaklaşık 1 milyon metrekarelik kampüs alanına sahip BMC Ankara Üretim Tesisi, yalnızca Altay değil, ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı gibi farklı zırhlı platformların da üretim merkezi olacak. Tesiste 400, 600, 1000 ve 1500 beygirlik güç grupları da BMC Power çatısı altında yerli imkânlarla üretiliyor.