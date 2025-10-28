Altay tankında teslim vakti: 5 yılda 250 adet envantere girecek! Başkan Erdoğan törene katılacak

Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giriyor.
Altay tankı bugün envantere girecek
Seri üretim hattından çıkan Yeni Altay tankının teslimi ile BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin resmi açılış töreni, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramankazan'da gerçekleştirilecek.
UZUN BİR MİLLİ SAVUNMA BAŞARISININ ÜRÜNÜ
Kara Kuvvetleri'nin ana muharebe tankı olacak Yeni Altay'ın seri üretimi, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan 840 bin metrekarelik dev üretim kampüsü içinde başladı. Bu kampüste, tankın kalbini oluşturan motor üretiminin yapıldığı BMC Power tesisi de yer alıyor. Türk mühendislerinin eseri olan Yeni Altay, hikâyesi Sakarya Arifiye'de başlayan ve Ankara'da tamamlanan uzun bir milli savunma başarısının ürünü.
Seri üretim programı kapsamında, 2025 yılı içinde 3 tankın teslim edilmesi planlanıyor. 2026'da 11, 2027'de 41, 2028'de ise 30 tankın teslim edilmesiyle birlikte, dört yılda 85 adet T1 konfigürasyonlu Altay tankı TSK'ya kazandırılacak.