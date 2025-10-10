İstanbul'da geçtiğimiz Pazartesi günü öldürülen Avukat Serdar Öktem'in suikastıyla ilgili İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından kimlikleri kısa süre içerisinde belirlenen ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nce düzenlenen operasyonla yakalanan saldırganların İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zincirlikuyu'da 6 Ekim'de saat 16.15 sıralarında avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek kaçan şüphelilerden S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A'nın kullandıkları araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş şekilde bulundu. Şüphelilerin taksi ile kaçtığının belirlenmesi üzerine takibe alınan araç, Odayeri mevkiinde durduruldu.
Taksiden inerek ağaların arasında kaçan şüpheliler yakalandı. 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y. K, M. B, D.Y, E.K, F.E ve S.A.S de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi.