İsrail'in işgal tankları Gazze'den çekiliyor! İlk görüntüler geldi... Bundan sonra ne olacak, plan nasıl işleyecek?

İsrail'in Filistin'deki işgali Gazze'de dönüştü. 2 yılın ardından Hamas ve İsrail, Mısır’da sağlanan ateşkes masasında anlaştı. ABD Başkanı Donald Trump ve Hamas, sürece katkılarından dolayı Başkan Erdoğan’a teşekkür etti. Başkan Erdoğan Erdoğan Türkiye'nin Gazze'deki görev gücünde yer alacağını söyledi. Gelişmelerin ardından İsrail'in işgal tanklarının bölgeden çekildiği görüldü. Peki bundan sonra ne olacak, süreç nasıl işleyecek?

Filistin topraklarında yıllardır süren İsrail işgali 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma dönüştü. 2 yılda çoğunluğu kadın ve çocuk 70 bin Filistinli İsrail tarafından katledilirken tarihi bir gelişme yaşandı.

Yürütülen yoğun diplomasinin ardından Mısır'da masaya oturan Hamas ve İsrail, kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına vardı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Ateşkesin duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Hamas, sürece katkılarından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan, sürecin yalnızca bir ateşkesle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye, planın uygulanmasını yakından takip edeceğini belirtti.

Başkan Erdoğan Türkiye'nin Gazze'deki görev gücünde aktif rol alacağını da söyledi.

SOYKIRIMCI İSRAİL ORDUSU GAZZE'DEN ÇEKİLİYOR
İşgalci İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye çeşitli saldırılar yapsa da beklenen haber geldi.

İşgal tanklarının Gazze'den çekilmeye başladığı bildirildi.

İLK GÖRÜNTÜLER
Sürece ilişkin görüntüler de geldi. Zırlı İsrail tanklarının bölgeden çekildiği görüldü.

Bu gelişme, bölgedeki siviller için büyük bir nefes alma fırsatı olarak değerlendiriliyor.

PLAN NASIL İŞLEYECEK?
ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik ateşkes planının ilk aşaması üzerinde anlaşılınca gözler bundan sonra olacaklara kilitlendi.

Peki Hamas ve İsrail arasında imzalanan anlaşma neyi kapsıyor süreç nasıl işeyecek?

Saldırılar duracak.

İsrail, ABD ile belirlenen şekilde geri çekilmeye başlayacak.

Rehineler serbest bırakılacak. Bunun 72 saat içinde olması bekleniyor. Dolayısıyla pazartesi günü (13 Ekim) Hamas'ın 20 canlı İsrailli rehineyi serbest bırakması bekleniyor.

Ölen 28 İsrailli rehinenin cesetleri de önümüzdeki günlerde teslim edilecek. Esir takası süreci Türkiye, Mısır, Katar ve ABD'nin gözetiminde başlayacak.

Rehinelere karşılık İsrail, 1700 ila 2000 arasındaki Filistinli esiri serbest bırakacak.

Kıtlık altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişine izin verilecek.

Mısır basınına göre, Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 5 gün sürecek.

Ateşkesin ikinci aşamasında ise Barış Konseyi kurulacak.

