İsrail'in işgal tankları Gazze'den çekiliyor! İlk görüntüler geldi... Bundan sonra ne olacak, plan nasıl işleyecek?

Filistin topraklarında yıllardır süren İsrail işgali 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma dönüştü. 2 yılda çoğunluğu kadın ve çocuk 70 bin Filistinli İsrail tarafından katledilirken tarihi bir gelişme yaşandı.

Yürütülen yoğun diplomasinin ardından Mısır'da masaya oturan Hamas ve İsrail, kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına vardı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ateşkesin duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Hamas, sürece katkılarından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan, sürecin yalnızca bir ateşkesle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye, planın uygulanmasını yakından takip edeceğini belirtti.

Başkan Erdoğan Türkiye'nin Gazze'deki görev gücünde aktif rol alacağını da söyledi.

SOYKIRIMCI İSRAİL ORDUSU GAZZE'DEN ÇEKİLİYOR

İşgalci İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye çeşitli saldırılar yapsa da beklenen haber geldi.

Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen İsrail ordusu dün (9 Ekim) Gazze'nin farklı noktalarına saldırılarını sürdürdü (Fotoğraf: AA)

İşgal tanklarının Gazze'den çekilmeye başladığı bildirildi.