Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan!

İstanbul’un göbeğinde avukat Serdar Öktem’in trafikte uğradığı silahlı saldırının ardında uluslararası bir hesaplaşma çıktı. Emniyetin “Daltonlar” çetesiyle bağlantılı olarak gözaltına aldığı 13 şüpheli, talimatın Daltonların yurt dışındaki yöneticilerinden Mustafa Aktürk'ten geldiğini itiraf etti. Saldırıyı organize eden ekibin, 3 ay süren keşiflerin ardından Gündoğmuş grubundan tetikçilerle eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

Zincirlikuyu Metrobüs Köprüsü'nde trafikte ilerlerken 4 kişinin silahlı saldırısında öldürülen avukat Serdar Öktem suikastı ile ilgili gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

TALİMAT DALTONLARDAN!
Polis, saldırganların cinayetten sonra kullandığı Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Tünel, Okmeydanı, Kâğıthane, Arnavutköy güzergâhını adım adım deşifre ederek olayda kullanılan silahları ve şüphelileri ele geçirdi. İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinde görevli polislere ifade veren zanlılar, saldırının talimatını suç örgütü Daltonlar'ın yurtdışındaki yöneticilerinden Mustafa Aktürk'ten aldıklarını anlattı.

Serdar ÖktemSerdar Öktem

Yurtdışından gelen talimatı alıp saldırganları organize eden kişinin de S.Ö. olduğu öğrenildi. Sabah'taki habere göre 3 ay boyunca güzergâh ve saldırı keşfi yapan saldırganların, Daltonlar ile birlikte hareket eden Gündoğmuş grubu üyelerinden olduğu iddia edildi.

Avukat Serdar Öktem Şişli'de otomobilde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiAvukat Serdar Öktem Şişli'de otomobilde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

SUİKASTTAN İSPANYA İZİ ÇIKTI
Suikastın asıl nedeninin ise Öktem'in, rakip suç örgütü Casperler'ın davalarına bakması olduğu ileri sürüldü. İddialara göre 3 Ağustos'ta İspanya'da öldürülen Daltonlar yöneticisi Caner Koçer cinayetinde adı geçen bazı kişilerle Öktem yakın ilişki içindeydi. Serdar Öktem suikastının da bu cinayetin bir misillemesi olduğu öne sürüldü. Serdar Öktem'in, Casperler'ın lideri "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın da avukatı olduğu iddia edildi.

Mustafa AktürkMustafa Aktürk

"DALTON" BERAT CAN GÖKDEMİR'İN SAĞ KOLU
Öte yandan suikastın talimatını verdiği iddia edilen Mustafa Aktürk'ün, Daltonlar çetesinin elebaşı Berat Can Gökdemir'e en yakın isimlerden ve "sağ kolu" olarak bilindiği bilgisine ulaşıldı. Aktürk'ün Gökdemir ile birlikte 2024'te Rusya'da yakalandığı ve ardından serbest kalarak kayıplara karıştığı öğrenildi.


ÖKTEM DEFNEDİLDİ
Avukat Serdar Öktem için Bakırköy'deki Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde dün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Öktem'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan milli boksör Avni Yıldırım, "Allah rahmet eylesin, değerli avukatımızdı, ağabeyimizdi. Uzun yıllardan beri tanıyorduk, gönül bağımız vardı. En son iftar organizasyonunda görüşmüştük. Gerçekten çok üzgünüz. Mekânı cennet olsun" dedi.

Şehrin ortasında infaz: Serdar Öktem cinayetiyle suç örgütleri arasındaki savaş gün yüzüne çıktı! Cenazede geniş güvenlik önlemi...Şehrin ortasında infaz: Serdar Öktem cinayetiyle suç örgütleri arasındaki savaş gün yüzüne çıktı! Cenazede geniş güvenlik önlemi...
Serdar Öktem suikastında saldırganlar kamerada! Polis failleri 2 saatte yakaladıSerdar Öktem suikastında saldırganlar kamerada! Polis failleri 2 saatte yakaladı

