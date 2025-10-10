Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!
İstanbul'da öldürülen Avukat Serdar Öktem suikastına ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde "Sosyal Medya Sorumlusu" olan ve İspanya'da öldürülen Caner Koçer cinayetine misilleme olarak gerçekleştiği iddia edilen Serdar Öktem suikastının, Casperlar tarafından İspanya'da işlenen Kanal Tıkama İnfazı'na karşı işlendiği değerlendiriliyor. Koçer'in intikamı için öldürüldüğü iddia edilen Öktem'in Casperlar Suç Örgütü'nün bazı üyelerinin, Casperlar tarafından korumaya alındığı iddia edilen "Max" lakaplı Sabri Şirin'in ve Casperlar lideri "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın da avukatlığını yaptığı iddiaları üzerine Daltonlar tarafından hedef alındığı öne sürülüyor.
İstanbul'da geçtiğimiz Pazartesi günü öldürülen Avukat Serdar Öktem'in suikastıyla ilgili İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından kimlikleri kısa süre içerisinde belirlenen ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nce düzenlenen operasyonla yakalanan saldırganların İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zincirlikuyu'da 6 Ekim'de saat 16.15 sıralarında avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek kaçan şüphelilerden S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A'nın kullandıkları araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş şekilde bulundu. Şüphelilerin taksi ile kaçtığının belirlenmesi üzerine takibe alınan araç, Odayeri mevkiinde durduruldu.
Taksiden inerek ağaların arasında kaçan şüpheliler yakalandı. 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y. K, M. B, D.Y, E.K, F.E ve S.A.S de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Daltonlar Suç Örgütü ile husumetli olan Casperlar Suç Örgütü'nün üyeleri tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında İspanya'da öldürülen Caner Koçer'in intikamı için öldürüldüğü iddia edilen Avukat Serdar Öktem'in cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
İddialara göre Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından hakkında "Kırmızı Bülten" ile yakalama kararı bulunan 30 yaşındaki Caner Koçer, 3 Ağustos Pazar günü İspanya'nın Torrevieja Şehri'ndeki işlek bir caddede silahlı saldırıya uğradı ve öldürüldü.
Örgüte yeni katılımları ağırlıkla sosyal medya üzerinden yapan Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde elebaşlarından olan, örgütün sözde "Sosyal Medya Sorumlusu" konumunda olduğu ve özellikle TikTok başta olmak üzere sosyal medya üzerinden gençlerin Daltonlar Suç Örgütü'ne katılmalarında önemli rol oynayan isimlerin başında geldiği iddia edilen Caner Koçer'in cinayetine karışan üç saldırgan İspanya Polisi'nce İspanya'da yakalanarak tutuklandı.
KANAL TIKAMA İNFAZI
Caner Koçer'in aynı zamanda Daltonlar Suç Örgütü adına düzenlenen silahlı saldırıları organize eden üst düzey isim olduğu ifade edilirken, Casperlar Suç Örgütü'nün üyelerinin; husumetli oldukları Daltonlar Suç Örgütü'nün yeni eleman temin etmesini önlemek amacıyla Caner Koçer'i hedef seçtikleri ifade edilmiş ve bu kanlı infaz suç dünyasında "Kanal Tıkama İnfazı" olarak değerlendirilmişti.
Serdar Öktem
HEDEFLERİNE ULAŞAMADILAR SERDAR ÖKTEM'İ SEÇTİLER
İstanbul Emniyeti; Caner Koçer'in öldürülmesine karşılık İstanbul'da herhangi bir misilleme saldırısı yaşanmaması için silahlı çetelere ve Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne yönelik daha yoğun bir mesai süreci başlattı. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin seri operasyonlarıyla misilleme saldırıları ile engellendi.
İntikam için yeniden harekete geçen Daltonlar Suç Örgütü'nün üyeleri, iddialara göre Daltonlar Suç Örgütü ile husumetli bir diğer suç örgütü Çirkinler ile ittifak halinde bulunan Casperler Suç Örgütü'ne yönelik üst düzey bir ismi hedef almayı planladı fakat seri operasyonlar sonucu hedeflerine ulaşmadı.
Daltonlar, Casperlar Suç Örgütü'nün bazı üyelerinin, Casperlar Suç Örgütü tarafından korumaya alındığı iddia edilen "Max" lakaplı Sabri Şirin'in ve Casperlar Suç Örgütü'nün lideri olan "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın da avukatlığını yaptığı iddia edilen Avukat Serdar Öktem'i hedef aldı ve infazı gerçekleştirdi.
Serdar Öktem cinayeti yine suç dünyasında; Casperlar Suç Örgütü tarafından İspanya'da infaz edilen Caner Koçer'in öldürüldüğü Kanal Tıkama İnfazı'nın intikamı olarak değerlendirildi. Serdar Öktem suikastı talimatının, yurt dışında firari olan Daltonlar Suç Örgütü'nün elebaşı Mustafa Aktürk tarafından verildiği, Mustafa Aktürk'ün Daltonlar Çetesi'nin elebaşı "Can Dalton" kod adlı Berat Can Gökdemir'e en yakın isimlerden biri olduğu ve "Sağ Kolu" olarak bilindiği, Mustafa Aktürk'ün Berat Can Gökdemir ile birlikte.
Casperlar lideri ʺHamuşʺ kod adlı İsmail Atız
Sabah'ın haberine göre 2024 yılında Rusya'da yakalandığı ve daha sonra serbest kalarak kayıplara karıştı. "Can Dalton" kod adlı Berat Can Gökdemir halen Rusya'da tutuklu olarak bulunuyor.