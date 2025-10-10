Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!

Fotoğraf (takvim.com.tr) ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öktem cinayetinde 13 şüpheli adliyeye sevk edildi Daltonlar Suç Örgütü ile husumetli olan Casperlar Suç Örgütü'nün üyeleri tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında İspanya'da öldürülen Caner Koçer'in intikamı için öldürüldüğü iddia edilen Avukat Serdar Öktem'in cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Caner Koçer (takvim.com.tr) İddialara göre Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından hakkında "Kırmızı Bülten" ile yakalama kararı bulunan 30 yaşındaki Caner Koçer, 3 Ağustos Pazar günü İspanya'nın Torrevieja Şehri'ndeki işlek bir caddede silahlı saldırıya uğradı ve öldürüldü. Öktem cinayetinde suç örgütü hesaplaşması Örgüte yeni katılımları ağırlıkla sosyal medya üzerinden yapan Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde elebaşlarından olan, örgütün sözde "Sosyal Medya Sorumlusu" konumunda olduğu ve özellikle TikTok başta olmak üzere sosyal medya üzerinden gençlerin Daltonlar Suç Örgütü'ne katılmalarında önemli rol oynayan isimlerin başında geldiği iddia edilen Caner Koçer'in cinayetine karışan üç saldırgan İspanya Polisi'nce İspanya'da yakalanarak tutuklandı.

Caner Koçer (takvim.com.tr) KANAL TIKAMA İNFAZI



Caner Koçer'in aynı zamanda Daltonlar Suç Örgütü adına düzenlenen silahlı saldırıları organize eden üst düzey isim olduğu ifade edilirken, Casperlar Suç Örgütü'nün üyelerinin; husumetli oldukları Daltonlar Suç Örgütü'nün yeni eleman temin etmesini önlemek amacıyla Caner Koçer'i hedef seçtikleri ifade edilmiş ve bu kanlı infaz suç dünyasında "Kanal Tıkama İnfazı" olarak değerlendirilmişti.

Serdar Öktem (takvim.com.tr)



HEDEFLERİNE ULAŞAMADILAR SERDAR ÖKTEM'İ SEÇTİLER İstanbul Emniyeti; Caner Koçer'in öldürülmesine karşılık İstanbul'da herhangi bir misilleme saldırısı yaşanmaması için silahlı çetelere ve Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne yönelik daha yoğun bir mesai süreci başlattı. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin seri operasyonlarıyla misilleme saldırıları ile engellendi.