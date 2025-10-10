AK Parti yeniden mahkemeye taşıdı | 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkı! (AA)

BU DÜZENLEMEYE KARŞI AK PARTİ GRUP SÖZCÜSÜ TÜRKYILMAZ TARAFINDAN AÇILAN İPTAL DAVASI

sonucu İstanbul 2. İdare Mahkemesince, 11 Temmuz 2024'te kararın iptal edildiği belirtilen dilekçede, İBB Meclisinin 11 Eylül'deki oturumunda ise bu kararın uygulanması yerine iptal edilen hükmün devamı niteliğindeki yeni Meclis kararının alındığı vurgulandı.

Bu kararda, "30 yaşından gün almış öğrencilerden yüksek lisans ve üstü eğitim görenler, aktif şekilde eğitim gördüklerini ve sosyal güvenlik kurumu bünyesinde çalışan veya iş yeri sahibi/ortağı olarak tescil kaydına sahip olmadıklarını (e-devlet çıktısıyla) kanıtlamaları durumunda 30 yaşın altındaki öğrencilere sağlanan indirimden yararlanır." ifadesine yer verildiği bildirilen dilekçede, bu kararın da önceki gibi "adil dengeyi zedeleyici ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu" kaydedildi.

Dilekçede, bunun hukuka aykırı olduğu belirtilerek, İBB Meclisi kararının iptalinin yanı sıra yargılama süresince aynı kararın yürütmesinin durdurulması talep edildi.