AK Parti yeniden mahkemeye taşıdı | 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grubu, kentte 30 yaşından gün alan öğrencilerin ulaşım indiriminden faydalanması için yeniden mahkemeye başvurdu.

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ve AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, 11 Eylül'de İBB Meclisinde AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP'nin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilen 30 yaş üstü öğrencilerin ulaşım indiriminin kaldırılması kararının iptali ve yargılama süresince aynı kararın yürütmesinin durdurulması talebiyle İstanbul İdare Mahkemesinde dava açtı.

İstanbul İdare Mahkemesine sunulan başvuru dilekçesinde süreçle ilgili bazı bilgilere yer verildi.

Dilekçede, öğrencilerin kentteki ulaşımdan indirimli yararlandıkları belirtilerek, 13 Eylül 2020'de ise İBB Meclisinde verilen kararla 30 yaşından gün almış öğrencilerin ulaşımda indirimli tarifeden yararlanmasının sınırlandırıldığı, yalnızca yüzde 10 indirim hakkının tanındığı kaydedildi.

BU DÜZENLEMEYE KARŞI AK PARTİ GRUP SÖZCÜSÜ TÜRKYILMAZ TARAFINDAN AÇILAN İPTAL DAVASI
sonucu İstanbul 2. İdare Mahkemesince, 11 Temmuz 2024'te kararın iptal edildiği belirtilen dilekçede, İBB Meclisinin 11 Eylül'deki oturumunda ise bu kararın uygulanması yerine iptal edilen hükmün devamı niteliğindeki yeni Meclis kararının alındığı vurgulandı.

Bu kararda, "30 yaşından gün almış öğrencilerden yüksek lisans ve üstü eğitim görenler, aktif şekilde eğitim gördüklerini ve sosyal güvenlik kurumu bünyesinde çalışan veya iş yeri sahibi/ortağı olarak tescil kaydına sahip olmadıklarını (e-devlet çıktısıyla) kanıtlamaları durumunda 30 yaşın altındaki öğrencilere sağlanan indirimden yararlanır." ifadesine yer verildiği bildirilen dilekçede, bu kararın da önceki gibi "adil dengeyi zedeleyici ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu" kaydedildi.

Dilekçede, bunun hukuka aykırı olduğu belirtilerek, İBB Meclisi kararının iptalinin yanı sıra yargılama süresince aynı kararın yürütmesinin durdurulması talep edildi.

