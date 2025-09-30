PODCAST CANLI YAYIN

İzmir'deki karakol saldırısında şehit sayısı 3’e çıktı

İzmir'deki karakol saldırısında yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece şehit sayısı 3’e yükseldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İzmir'deki karakol saldırısında şehit sayısı 3’e çıktı

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, hastanede şehit oldu.

Saldırıda ağır yaralanan ve o günden beri hastanede yoğun bakımda tedavi gören polis memuru Ömer Amilağ, doktorların tüm çabalarına rağmen 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Polis memurunun cenazesinin, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Şanlıurfa'ya gönderileceği öğrenildi.

Takvim.com.trTakvim.com.tr

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. (16) tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile mahalle sakini Galip Güleç yaralanmıştı.

Yaralı polis Dağlı ile Güleç, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

NE OLMUŞTU?

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı.

Olayın hemen ardından çıkan çatışmada yaralı olarak yakalanan 16 yaşındaki saldırgan E.B. ile saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen babasının da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigülün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmışİzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigülün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
Karakol saldırganı silah kursuna gitmişKarakol saldırganı silah kursuna gitmiş
Karakol saldırganı silah kursuna gitmiş
İzmirdeki polis merkezine silahlı saldırı: 27 şüpheli gözaltında, 16 yaşındaki saldırgan DEAŞ bağlantılıİzmirdeki polis merkezine silahlı saldırı: 27 şüpheli gözaltında, 16 yaşındaki saldırgan DEAŞ bağlantılı
İzmir'deki polis merkezine silahlı saldırı: 27 şüpheli gözaltında, 16 yaşındaki saldırgan DEAŞ bağlantılı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Son dakika: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hafriyat soruşturması Antalyaspor Derneği'ne sıçradı: 16 şüpheli gözaltında
Beklenen gemilerden ilki geldi! Türkiye enerjide zirveye oynuyor
Küresel Sumud Filosu MSB'ye emanet: Gerekirse gemilerimiz müdahale edecek
Küçük İbo kariyerindeki değişimi yıllar sonra ilk kez TAKVİM’e anlattı: Nerede bu adamın eski sesi?
Trump ve ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten olağanüstü toplantı! Yüzlerce amiral ve generale hitap edecek
Memura emekliye %19.54 enflasyon zammı! Yeni oran geldi: Ocakta en düşük maaş 61.371 TL mi olacak? Polis, öğretmen, hemşire...
Netanyahu Trump’ın yanından ayrılır ayrılmaz “planı değiştirdim” dedi! İsrail Gazze’den çekilecek mi?
Trabzon’da büyük panik! Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i
Yeni komuta kademesi Beştepe'de! MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
ABD’de hükümetin kapanmasına geri sayım! Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında bütçe krizi
SON DAKİKA! Aksaray'da Jandarma aracına minibüs çarpması sonucu iki askeri personel hayatını kaybetti
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü! Çocuklarının ifadesine ulaşıldı: Kamera müzik sesini kesti
Can Holding soruşturması Ciner Holding'e uzandı! Bavul bavul kara para aklama: Kenan Tekdağ bana baskı yaptı
Altında kritik saatler: Rekor serisi sürüyor! Gramda yeni hedef ne olacak? Uzman “düzeltme yakın” diyerek tarih verdi
Milyonların cebini ilgilendiren adımlar atılacak... Emekliler müjde! Hem reform hem zam yolda!
Beyaz Saray'da Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür sonrası övgü dolu sözler: Kendisi benim dostum
Başkan Erdoğan'dan Yüzyılın Konut Projesi müjdesi: 81 ilde 500 bin sosyal konut geliyor! Kimlere avantaj sağlanacak?