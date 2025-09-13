İzmir'deki polis merkezine silahlı saldırı: 27 şüpheli gözaltında, 16 yaşındaki saldırgan DEAŞ bağlantılı

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen E.B., dün taburcu edilerek ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili 2 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Saldırganın annesi, babası, 2 arkadaşıyla birlikte irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 27 şüpheli, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Kocaeli'de gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin İran, 4'ünün Suriye uyruklu olduğu, aralarında saldırganın babası N.B., annesi A.B.'nin de bulunduğu 10 şüpheli emniyetteki işlemleri ardından dün adliyeye sevk edildi.

İZLEDİĞİ VİDEOLARDAN CESARET ALMIŞ

E.B. adlı şüphelinin cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemede, sosyal medyada çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği ve ideoloji ile saldırı videoları izlediği, DEAŞ'ın ideolojisini benimsediği tespit edildi. 16 yaşındaki saldırganın, akran zorbalığına uğradığı için okulların açıldığı günü özellikle seçtiği, ve arkadaşlarına "Ben 16 yaşımı göremeyeceğim." dediği öğrenildi.