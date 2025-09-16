PODCAST CANLI YAYIN

İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine pompalı tüfekle saldırı düzenleyen ve 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki Eren Bigül’ün ifadesi ortaya çıktı. Bigül ifadesinde, “Silahla ilk temasım 7 yaşında oldu. Babamla havalı tüfekle şişeye ateş ettim. Daha sonra silah kursuna gittim. Silahlara meraklıyım, bu nedenle babamla poligonda atış yapmaya gittim" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16 yaşındaki saldırgan Eren Bigül'ün sosyal medya hesapları incelendi. Yapılan incelemede DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine ve evde silahla eğitim yaptığına ilişkin kayıtlar bulundu.

Eren Bigül Türkiye'nin gündemine oturan kan donduran olayla ilgili ifadesinde şunları söyledi:

"Silahla ilk temasım 7 yaşımda oldu, ilk kez babamla havalı tüfekle şişeye ateş ettim. Daha sonra silah kursuna gittim. Babam Nuhver Bigül ile tabancayla atış yapmak için bir kez poligona da gittim. Silahlara meraklıyım, bu nedenle poligonda atış yapmaya gittim."

"BARA SALDIRMAK İSTEDİM"

İzmir Fuarı'na saldırmayı düşündüğünü anlatan Bigül, daha sonra bu saldırıdan vazgeçtiğini dile getirdi. İzmir'deki bir bara saldırı yapmayı planladığını anlatan Bigül, "Aklıma Balçova Ata Caddesi'ndeki bir bara saldırı yapma fikri geldi. Aynı tüfekle oraya gidip saldırı yapmayı düşündüm. Barda alkol içildiği için saldırı yapmak istedim. Daha sonra o saldırının olmayacağını düşündüm. Evimizin yakınındaki polis karakoluna saldırmayı düşünmeye başladım. Gece uyudum ama aklımda bu düşünce vardı. Sabah 06.00-07.00 arası giyindim" dedi.

"MERMİLERİ AĞUSTOSTA KOYMUŞTUM"

Karakola saldırmadan önce üstünü giydiğini söyleyen Bigül, "Üzerime ceket giydim. Maskemi taktım. Diğer maskeyi de üzerine taktım. Dolapta bulunan otomatik av tüfeğini aldım. Mermileri de daha önceden çantaya koyup hazırlamıştım. Mermileri sırt çantasına Ağustos ayında koyduğumu hatırlıyorum. Saldırıda kullandığım el yapımı patlayıcıları çantama koydum. Patlayıcıyı torpilleri birleştirdikten sonra dışına da çelik bilyeleri koyup hazırladım. İki el yapımı patlayıcıyı bu şekilde hazırlamıştım. Sustalı bıçağı çantama koydum. Çatışmada yaralanırsam mermiyi çıkarmak için bıçağı çantama koydum. Yaralarımı sarmak için peçete koydum. Yaraya dökmek için kolonya da koydum. Yaramı sarmak için kumaş kesmek amacıyla çantama makas da koydum" dedi.

"ANNEM İŞE GİTTİ, BABAM UYUYORDU"

Sabah saatlerinde karakola saldırma kararının netleşmeye başladığını anlatan Eren Bigül, "Annem evde yoktu işe gitmişti, babam uyuyordu. Kardeşim ve dedem de uyuyordu. Ben saldırı yapıp yapmayacağımı konusunda hala düşünüyordum. Babamın uyanmaya başladığını fark edince, babam beni böyle görmesin diye evden çıktım. Apartmandan 2- 3 dakika bekledikten sonra eve dönmeyeceğimi anladım ve apartmandan fırladım, en yakın karakol olduğu için karakola koştum. Karakolun bahçesinde oturmakta olan üniformalı polis memurlarının ikisine ateş ettim. İki polis memurunu yaraladıktan sonra caddede koştum. Tüfeğe tekrar mermi doldurmaya çalıştım, biraz uğraştıktan sonra tekrar tüfeğe mermi doldurdum. Tüfek 2+1 idi. Etrafta insanlar vardı. İnsanlarda silah görmediğim için ateş etmedim. Bu esnada elinde silah olan birisini gördüm, elindeki silahı olan şahsı görür görmez ateş ettim. Kişiyi yaraladım yere düştü bana ateş etmeye devam ediyordu. Bana herhangi bir şekilde atış ettiğim kişi mermi isabet ettiremedi. Ben yerde yatarken de bu kişiye ateş ettim.

"PİŞMANIM"

Toplam 2 ya da 3 kez ateş ettiğimi hatırlıyorum, ateşlerimden kaçının isabet ettiğini bilmiyorum. Bu esnada diğer tarafta insanların sesini duydum. Arabanın arasına gizlendim, tekrar tüfeği doldurdum, bağrışma sesini duyunca yola doğru fırladım, yine ellere baktım, baktığım yerde bir kişinin elinde silah vardı, ona ateş ederken kendim de vuruldum. Vurulduktan sonra bilinçli olarak ateş etmedim. Çatışma esnasında el yapımı patlayıcıları da fırlattım, buradaki amacım bana daha fazla ateş edilmesini sağlamaktı. Pişmanım, söyleyeceklerim bunlardan ibarettir dedi" şeklinde konuştu.

