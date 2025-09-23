PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de ihraç dalgası! Sesini çıkaran partiden atılıyor

Şaibeli kurultay davası sebebiyle büyük tedirginlik yaşayan CHP yönetimi, iç muhalefete yönelik geniş çaplı bir tasfiye operasyonu yürütüyor. Parti yönetimini eleştiren ya da Kılıçdaroğlu’nu savunan partililer birer birer disipline sevk ediliyor.

Şaibeli kurultay olarak da adlandırılan 2023'teki olaylı kurultayla göreve gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, o günden bu yana partide tepki çeken kararlar almaya devam ediyor. İlk 9 aylık döneminde yaklaşık 400 muhalif partiliyi disipline sevk ettiren Özel ve kurmayları, son birkaç haftadır yeniden güçlü bir tasfiye operasyonu başlattı. Bu süreçte parti yönetimi, muhalif tüm seslere yönelik sert bir tutum takınıyor. Özellikle kendileri aleyhindeki mahkeme kararlarına uyan, davanın içeriğine ilişkin konuşan ve parti yönetimini eleştiren isimlere karşı hızla harekete geçilerek ihraç süreci başlatılıyor.

TEKİN'E "İHRAÇ" KUŞATMASI

Disiplin süreçleri, özellikle son dönemde Gürsel Tekin ve destekçilerine yönelik olarak yoğunlaştı. Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin ile toplantı yapan eski Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, eski Büyükçekmece İlçe Başkanı Remzi Gökbulak, eski Çatalca İlçe Başkanı Mehmet Çoban ve eski Ümraniye İlçe Başkanı Zeynel Kızılkaya tedbirli olarak disipline sevk edildi. Ayrıca Tekin'e yakınlığı ile bilinen CHP Sultanbeyli üyesi Özgür Çelik hakkında da kısa süre önce tedbirli ihraç süreci başlatıldı.

CHP'de ihraç dalgası! Sesini çıkaran partiden atılıyor (takvim foto arşiv)CHP'de ihraç dalgası! Sesini çıkaran partiden atılıyor (takvim foto arşiv)

BASKI, TEHDİT

GÜRSEL Tekin'in İzmir'deki en yakın çalışma arkadaşlarından olan eski başdanışmanı Tolga Çobanoğlu için de aynı şekilde tedbirli ihraç sürecinin başlatıldığı öğrenildi. Ay başında mahkeme kararıyla Tekin ile birlikte CHP İstanbul il yönetimine atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap da disipline sevk edilmiş, ardı arkası kesilmeyen tehditler ve baskılar sebebiyle Babacan ile Gürbüz yönetimden çekilmek zorunda kalmıştı.

CHP'de ihraç dalgası! Sesini çıkaran partiden atılıyor (takvim foto arşiv)CHP'de ihraç dalgası! Sesini çıkaran partiden atılıyor (takvim foto arşiv)

ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL YOK

Tekin'e yönelik ihraç süreci, 26 Eylül'deki YDK toplantısında ele alınacak. Yine bu toplantıda, CHP yönetimine muhalif tutumuyla bilinen ve şaibeli kurultay davasına ilişkin haberleriyle ön plana çıkan gazeteci Barış Yarkadaş'ın ihracı da değerlendirecek. İki ismin de ihracının resmiyet kazanması bekleniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, şaibeli kurultay davasına yönelik olarak, Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretlerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ihraç edilmesi için CHP Genel Merkezi'ne dilekçe veren CHP'li gazeteci Mustafa Yavuz da ihraç talebiyle disipline gönderilen isimler arasında yer alıyor. CHP'nin önceki gün yapılan olağanüstü kurultayı için iptal davası açan CHP Çankaya İlçe Üyesi Şahin Kurt da tedbirli olarak ve 'kesin ihraç talebiyle' YDK'ya sevk edildi.

