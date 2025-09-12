Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere sert tepki: "Polemiğe girersek birçok arkadaşı üzerim"

Mahkeme tarafından CHP İl Başkanlığı'na görevlendirilen Gürsel Tekin Sarıyer'deki il binası önünde açıklamalarda bulundu.

"Polemiğe girersek birçok arkadaşı üzerim"

Tekin, "Polemiğe girersek birçok arkadaşı üzerim." dedi.

Tekin'in açıklamalarından satır başları:

15 Eylül ile meşgul değiliz.



2 yıl önce İnce'yi infaz ettiniz. Bugün yine biz İnce ile yan yanayız. Şimdi sıra bize geldi.

Bakıyorum biz bir suç ortaklığını bozuyoruz galiba. Yalan yanlış iftira atıyorlar. Elimizdeki karara göre biz görevimizi yapacağız.

15 Eylül'le meşgul değiliz. Biz Aziz İhsanlara yenilmeyeceğiz. Parti emekçileri görevine gelemiyor, ne istiyorsunuz?

Biz görevimizi yapmak istiyoruz. İşimizi yapamıyoruz. Saldırı, haksızlık, hukuksuzluğa rağmen işimizi yapacağız. Biz kısa süreli olarak işimizi yapıp gitmek istiyoruz.

Binalar hepimize yeter. Şu anda bu binamız resmen Cumhuriyet Halk Partisi binası. Yarın bu bina değişirse, Şırnak'a bile git derlerse gider görevimizi yaparız.