Şehit yakınları ve gaziler Beştepe'ye geliyor! Başkan Erdoğan kura töreninde ne mesaj verecek?

Terörsüz Türkiye sürecinde adımlar kuyumcu titizliği ile atılırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "mektup" gönderip sürecin önemini anlattığı şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları Beştepe'ye geliyor.
Erdoğan, bugün saat 14.00'te Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne iştirak edecek.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE İLGİLİ NE MESAJ VERECEK?
Başkan Erdoğan'ın kura töreninin yanı sıra şehit yakınları ve gazilere Terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlatan mesajlar vermesi bekleniyor.
ŞEHİT YAKINLARINA MEKTUP
Öte yandan Başkan Erdoğan "Terörsüz Türkiye" mektubunda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum, bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir.
Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır.
Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize salimen vasıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır."