Şehit yakınları ve gaziler Beştepe'ye geliyor! Başkan Erdoğan kura töreninde ne mesaj verecek?







ŞEHİT YAKINLARINA MEKTUP



Öte yandan Başkan Erdoğan "Terörsüz Türkiye" mektubunda şu ifadeleri kullanmıştı:



"Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum, bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir.



Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır.



Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize salimen vasıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır."