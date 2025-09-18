PODCAST CANLI YAYIN

Şehit yakınları ve gaziler Beştepe'ye geliyor! Başkan Erdoğan kura töreninde ne mesaj verecek?

Beştepe'de Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni düzenlenecek. Törene katılacakolan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit yakınları ve gazilere Terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlatan mesajlar vermesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şehit yakınları ve gaziler Beştepe'ye geliyor! Başkan Erdoğan kura töreninde ne mesaj verecek?

Terörsüz Türkiye sürecinde adımlar kuyumcu titizliği ile atılırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "mektup" gönderip sürecin önemini anlattığı şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları Beştepe'ye geliyor.

Erdoğan, bugün saat 14.00'te Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne iştirak edecek.




TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE İLGİLİ NE MESAJ VERECEK?

Başkan Erdoğan'ın kura töreninin yanı sıra şehit yakınları ve gazilere Terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlatan mesajlar vermesi bekleniyor.




ŞEHİT YAKINLARINA MEKTUP

Öte yandan Başkan Erdoğan "Terörsüz Türkiye" mektubunda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum, bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir.

Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır.

Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize salimen vasıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır."

Terörsüz Türkiye Komisyonu 10. kez toplandı: Söz sırası akademisyenlerdeTerörsüz Türkiye Komisyonu 10. kez toplandı: Söz sırası akademisyenlerde
Başkan Erdoğandan Terörsüz Türkiye mesajı: Buradan geri dönüş olmayacak!Başkan Erdoğandan Terörsüz Türkiye mesajı: Buradan geri dönüş olmayacak!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan BM öncesi Abbas'ı kabul edecek! Manidar zamanlama manidar zirve... Netanyahu ve İsrail'i kudurtacak iki başlık masada
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
Borsa İstanbul
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
Billie Eilish, Cillian Murphy , Javier Bardem… Dünyaca ünlü isimlerden Filistin’e destek çağrısı
İslam Memiş'ten olay yaratacak gram altın tahmini! 6-7 bin lira seviyeleri konuşulacak dedi, tarih verdi! Rekor üstüne rekor geliyor
Türk Telekom
Gençler ve çocuklar arasında büyük tehlike! "Tas tıraşı" suça mı özendiriyor? | Cinayetlerde ortak nokta!
KAR GELİYOR! Meteoroloji'den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul'u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de! Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "O yıldızdan vazgeçmeli"
Aşk ve Gözyaşı
Dünyaca ünlü profesörler ayakta alkışladı! Arda Çetinkaya ve Buket Atalay'ın projesi NASA'ya damga vurdu
Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak?
Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor | İşte detaylar
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
Kanarya'ya soğuk duş! Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU
AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'in Bayrampaşa iftiralarına sert tepki: Bir müfteri olarak anılacak!
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi