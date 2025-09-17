Terörsüz Türkiye Komisyonu 10. kez toplanıyor: Söz sırası akademisyenlerde

" Terörsüz Türkiye " hedefi doğrultusunda TBMM 'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 10. kez bir araya gelecek. Toplumun her kesimine söz hakkı verilen komisyonda bu kez akademisyen ağırlanacak.

Saat 14.00'te başlayacak toplantı iki oturum halinde gerçekleşecek. Alanında öne çıkan uzmanlar ve akademisyenler komisyona davet edilerek " Terörsüz Türkiye " hedefine giden süreç hakkında görüş ve önerilerini paylaşacak. Toplantıda toplam 9 akademisyenin söz alması planlanıyor.

Terörsüz Türkiye Komisyonu 10. kez toplanıyor (Takvim.com.tr)

KOMİSYONDA ŞEHİT AİLELERİ KONFEDERASYONUDA YER ALACAK

Perşembe günü düzenlenecek olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 11'inci toplantısında ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı sivil toplum kuruluşları ağırlanacak.

Toplantıya Kadim Aşiretler Federasyonu ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu katılacak. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu başta olmak üzere toplam 6 STK temsilcisi komisyona görüşlerini aktaracak.

Meclis'te kurulan tarihi komisyon, bugüne kadar toplumun farklı kesimlerinden pek çok ismi dinledi. Tüm kesimlerin önerilerinin alınmasının ardından, yasal düzenlemeler konusunda komisyon üyesi siyasi partilerin teklifleri gündeme gelecek.