İzmir'de işçiler yine grevde! Sokaklar çöp dağlarına döndü

İzmir’de yıllardır yaşanan çevre kirliliğine CHP’li belediyeler çözüm bulacağına her geçen gün çok üstüne bir başka skandal olay daha ekleyerek gündeme geliyor. İzmir Konak’ta işçiler maaş ve yan haklarını düzenli alamadıkları için greve gitti. Sokaklar çöp yığınına dönerken etrafa kötü kokular yayılmaya başladı.

CHP'li belediyeler, çöp sorunlarıyla gündemden düşmüyor.

Özellikle İzmir, CHP'li belediyeler içerisinde sürekli çöple anılan bir şehir haline geldi.

İzmir Konak'ta ise çöp dağları, sokaklardan taşmaya başlamış durumda.

Her ay düzenli olarak çöp dağlarıyla gündem olan Konak'ta işçiler, bugün maaş alamadıkları gerekçesiyle işbaşı yapmama kararı aldı.

ÇÖPLER TOPLANMADI

Konak'ta, belediye iştiraki Mer-Bel A.Ş.'de çalışan işçilerin maaş ve sosyal hak alacakları nedeniyle başlattığı eylemler, kentte çöp toplama hizmetlerinin aksamasına yol açtı.

Alsancak dahil birçok cadde ve sokaktaki çöpler toplanmadı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bugün ilçenin birçok noktasında biriken çöp yığınları ve vatandaşların tepkileri dikkat çekti.

BELEDİYELERDE MAAŞ KRİZİ BÜYÜYOR
Öte yandan İzmir'de belediyelerde yaşanan maaş krizi büyüyor. Buca Belediyesi'nde ödenmeyen maaş ve toplu iş sözleşmesi farkları nedeniyle başlatılan iş bırakma ve belediye binası işgali 2'nci gününde devam ederken, Karşıyaka Belediyesi'nde de çalışanlar iş durdurma eylemine gitti.

Buca Belediyesi'nde haziran ve temmuz maaşlarını alamayan, ayrıca toplu iş sözleşmesinden kaynaklı farkları ödenmeyen Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, belediye binasında başlattıkları işgal eylemini gece boyu sürdürdü.

Sabah saatlerinde de belediye önünde toplanan işçiler, ödemeler yapılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı. İşçilerin binayı terk etmemesi nedeniyle belediyeye giriş çıkışlar kapatıldı, kentte çöp toplama başta olmak üzere hizmetlerde aksamalar yaşandı.

Buca'daki eylemin ardından Karşıyaka Belediyesi'nde de temizlik işleri, fen işleri, ulaşım ve destek hizmetleri müdürlüklerinde çalışan işçiler, yatmayan maaşları gerekçe göstererek iş bıraktı. Ana şantiyede toplanan işçiler, ödemeler yapılana kadar eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.

Maaş krizi Konak Belediyesi'ne de sıçradı. Belediye işçileri, ödenmeyen maaşlarını gerekçe göstererek tam gün iş bıraktı. İş bırakma eylemleri sebebiyle belediye hizmetlerinde aksaklıkların arttığı bildirildi.

