İzmir'de işçiler yine grevde! Sokaklar çöp dağlarına döndü

Bugün ilçenin birçok noktasında biriken çöp yığınları ve vatandaşların tepkileri dikkat çekti.

Alsancak dahil birçok cadde ve sokaktaki çöpler toplanmadı.

Buca Belediyesi'nde haziran ve temmuz maaşlarını alamayan, ayrıca toplu iş sözleşmesinden kaynaklı farkları ödenmeyen Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, belediye binasında başlattıkları işgal eylemini gece boyu sürdürdü.

BELEDİYELERDE MAAŞ KRİZİ BÜYÜYOR Öte yandan İzmir 'de belediyelerde yaşanan maaş krizi büyüyor. Buca Belediyesi 'nde ödenmeyen maaş ve toplu iş sözleşmesi farkları nedeniyle başlatılan iş bırakma ve belediye binası işgali 2'nci gününde devam ederken, Karşıyaka Belediyesi'nde de çalışanlar iş durdurma eylemine gitti.

İzmir'de çöp dağları

Sabah saatlerinde de belediye önünde toplanan işçiler, ödemeler yapılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı. İşçilerin binayı terk etmemesi nedeniyle belediyeye giriş çıkışlar kapatıldı, kentte çöp toplama başta olmak üzere hizmetlerde aksamalar yaşandı.

Buca'daki eylemin ardından Karşıyaka Belediyesi'nde de temizlik işleri, fen işleri, ulaşım ve destek hizmetleri müdürlüklerinde çalışan işçiler, yatmayan maaşları gerekçe göstererek iş bıraktı. Ana şantiyede toplanan işçiler, ödemeler yapılana kadar eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.

Maaş krizi Konak Belediyesi'ne de sıçradı. Belediye işçileri, ödenmeyen maaşlarını gerekçe göstererek tam gün iş bıraktı. İş bırakma eylemleri sebebiyle belediye hizmetlerinde aksaklıkların arttığı bildirildi.