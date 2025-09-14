PODCAST CANLI YAYIN

İmralı'dan Suriye'nin doğusuna ne mesaj gitti? Öcalan kafa karıştırdı: Önce YPG'ye destek istedi sonra "birleşik Suriye" dedi

Suriye'deki YPG sorunu günden güne büyüyor. İradesini İsrail'e teslim eden YPG, Suriye'yi bölmeye dönük adımlar atıyor. Ankara'nın "kılıç kınından çıkar" uyarısı hafızalardaki yerini korurken İmralı'dan YPG işgali altındaki Suriye'nin doğusuna kafaları karıştıran bir mesaj gitti. "Kürtler ve Araplar birlikte yaşamalıdır" ifadelerini kullanan teröristbaşı Abdullah Öcalan Arap aşiretlerine önce "QSD’ye (YPG/SDG) desteğiniz büyük önem ve anlam taşımaktadır" dedi sonra da "Demokratik, güvenli, birleşik ve adil bir Suriye" vurgusu yaptı.

Terörsüz Türkiye sürecinin nihai hedefi bölgeyi de terörsüz hale getirmek.

PKK'nın silah bırakması sonrası gözler PKK'nın diğer fraksiyonlarına çevrildi. KCK çatı yapılanmasının Suriye'deki kolu YPG/SDG ise ayak diriyor.

YPG SURİYE'DE İSRAİL'İN AJANDASINA GÖRE HAREKET EDİYOR

10 Mart mutabakatına uymayan YPG, çeşitli şark kurnazlıklarıyla Şam'a entegre olmaktan kaçıyor. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve terör örgütünün tepe kadroları "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında "özerklik" istiyor.

Dahası YPG son zamanlarda İsrail'in ajandasına göre hareket ediyor.

ANKARA UYARDI: KILIÇ KININDAN ÇIKAR

Ankara hem sahayı hem de süreci yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan, "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" uyarısında bulundu.

BAHÇELİ: PKK VE BUNA BAĞLI BİLEŞENLER ÖCALAN'A TABİ OLMAK ZORUNDA

MHP lideri Bahçeli'de SABAH'a verdiği demeçte "PKK ve buna bağlı bileşenler nerede var ise Öcalan'a tabi olmak, ona saygı duymak ve onun talimatları doğrultusunda hareket etmek mecburiyetindedir. Ayrı baş çekmek, Öcalan'ın dışındaki bazı çevrelerin kontrolüne girmiş olarak kabul edilir. Bu durumda biz de Öcalan'ın aldığı kararların uygulanması noktasındaki kararlılığımızı sürdürürüz" dedi.

ÖNCE YPG'YE DESTEK İSTEDİ SONRA "BİRLEŞİK SURİYE" DEDİ

Tüm bu yaşananların gölgesinde İmralı'dan YPG işgali altındaki Suriye'nin doğusuna kafaları karıştıran bir mesaj gitti.

"Kürtler ve Araplar birlikte yaşamalıdır" ifadelerini kullanan teröristbaşı Abdullah Öcalan Arap aşiretlerine önce "QSD'ye (YPG/SDG) desteğiniz büyük önem ve anlam taşımaktadır" dedi sonra da "Demokratik, güvenli, birleşik ve adil bir Suriye" vurgusu yaptı.

Öcalan'ın Suriye'nin doğusuna gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

Kürt ve Arap halklarının kardeşliğini ve ittifakını, tarihsel temeli nedeniyle destekliyorum.

Kardeşlik ve demokratik ulus temelinde bakış açıları oluşturduk. Tüm insanlar eşit, özgür olmalı, birlikte yaşamalı ve kendi kendilerini yönetmelidir. Eşitlik ve adalet bu temelde inşa edilmelidir. Kürtler ve Araplar birlikte yaşamalıdır. Bu aynı zamanda QSD'ye desteğinize de bağlıdır. QSD'ye desteğiniz büyük önem ve anlam taşımaktadır.

Demokratik, güvenli, birleşik ve adil bir Suriye'nin inşasında önemli ve tarihi bir rol oynayabilirsiniz. Arapların, Kürtlerin, Süryani-Asurilerin ve bu kutsal topraklarda yaşayan herkesin bu tarihi kardeşlik için birlikte çalışması önemlidir.

