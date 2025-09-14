İmralı'dan Suriye'nin doğusuna ne mesaj gitti? Öcalan kafa karıştırdı: Önce YPG'ye destek istedi sonra "birleşik Suriye" dedi

Terörsüz Türkiye sürecinin nihai hedefi bölgeyi de terörsüz hale getirmek. PKK'nın silah bırakması sonrası gözler PKK'nın diğer fraksiyonlarına çevrildi. KCK çatı yapılanmasının Suriye'deki kolu YPG /SDG ise ayak diriyor. YPG SURİYE'DE İSRAİL'İN AJANDASINA GÖRE HAREKET EDİYOR 10 Mart mutabakatına uymayan YPG, çeşitli şark kurnazlıklarıyla Şam'a entegre olmaktan kaçıyor. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve terör örgütünün tepe kadroları "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında "özerklik" istiyor. Dahası YPG son zamanlarda İsrail'in ajandasına göre hareket ediyor.

ANKARA UYARDI: KILIÇ KININDAN ÇIKAR



Ankara hem sahayı hem de süreci yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan, "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" uyarısında bulundu.







BAHÇELİ: PKK VE BUNA BAĞLI BİLEŞENLER ÖCALAN'A TABİ OLMAK ZORUNDA



MHP lideri Bahçeli'de SABAH'a verdiği demeçte "PKK ve buna bağlı bileşenler nerede var ise Öcalan'a tabi olmak, ona saygı duymak ve onun talimatları doğrultusunda hareket etmek mecburiyetindedir. Ayrı baş çekmek, Öcalan'ın dışındaki bazı çevrelerin kontrolüne girmiş olarak kabul edilir. Bu durumda biz de Öcalan'ın aldığı kararların uygulanması noktasındaki kararlılığımızı sürdürürüz" dedi.