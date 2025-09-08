Cumhuriyet Halk Partisi 15 Eylül'deki kurultaya iptal davası öncesi tansiyon derecesi yüksek kriz dolu günlerden geçiyor. İstanbul 38. İl Kongresi'nin iptaliyle İl Başkanı Özgür Çelik ile 196 delegenin düşürülmesi ve Gürsel Tekin 'in il başkanı olarak görevlendirilmesi partide taşları yerinden oynattı. Bu kararın 15 Eylül'deki "şaibeli" kurultay davasını doğrudan etkilemesi bekleniyor. YSK'nın, bazı ilçe kongrelerini yeniden açıp il yönetimine ilişkin itirazı reddetmesi de "mutlak butlan" ihtimalini güçlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu



"BEN GELMEZSEM KAYYUM GELİR" DEMİŞTİ... GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NDA



Tam da bu noktada gözler "Ben gelmezsem kayyum gelir" diyerek geri dönüş sinyali veren Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. İstanbul Kongresi'nin iptalinin ardından Takvim.com.tr'nin ulaştığı yakın çevresi "Kemal Bey bu süreçte herhangi bir açıklama yapmayacak" mesajını vermişti. Kılıçdaroğlu sessizliğini korusa da arka planda dönmeyi istediği ve "Parti yönetilmek zorunda" görüşünde olduğu biliniyor.

Özgür Özel ekibi 21 eylülde yapılacağı duyurulan olağanüstü kurultay ile yönetimi güvence altına almayı hedeflerken bir yandan da ön almaya çabası içerisinde.



Özel, "Kemal Bey, İstanbul kayyumuna randevu vermedi. Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem" diyerek Kılıçdaroğlu'nu parti tabanının önüne atmaya kalktı.



Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na yanı başında koltuk ayırtsa da Kılıçdaroğlu CHP toplantısına gitmedi (Takvim.com.tr)



KILIÇDAROĞLU'NA YANI BAŞINDA YER AYIRTTI...



Kılıçdaroğlu'nu bugün düzenlenen CHP Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı'na davet etti. Aylardır yerden yere vurduğu eski genel başkanına protokolde kendi koltuğunun yanında yer ayırttı.



Ancak Kemal Kılıçdaroğlu 15 Eylül öncesi "şaibelilerle" aynı kareye girmek istemeyip CHP örgütününü toplantısına katılmadı.



Özel, Kılıçdaroğlu için ayrılan koltuğa eski Genel Başkan Murat Karayalçın'ı oturtarak krizi perdelemek istedi



TAKVİM YAKALADI... PROTOKOLÜ REVİZE ETTİREN GERİLİM!



Kılıçdaroğlu'nun protestosuyla şoka uğrayan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için ayrılan koltuğa eski Genel Başkan Murat Karayalçın'ı oturtarak krizi perdelemek istedi.



Protokolü revize ettiren gerilim Takvim.com.tr'nin dikkatinden kaçmadı.