PODCAST CANLI YAYIN

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Gümrük kapılarında uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında düzenlediği iki ayrı operasyonda 757 kilogram likit metamfetamin ele geçirerek 2 milyar 741 milyon TL’lik dev kaçakçılığı önledi.

Giriş Tarihi:
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Gümrük kapılarında uyuşturucu operasyonu

Türkiye'nin sınır kapılarında büyük bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 757 kilogram likit metamfetamin ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 2 milyar 741 milyon TL olduğu açıklandı.

Ticaret Bakanlığı paylaşımı (Sosyal medya)Ticaret Bakanlığı paylaşımı (Sosyal medya)

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, düzenlenen operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından, Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, tam 2 milyar 741 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

757 KİLO METAMFETAMİN

Narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda; Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından 700 kilogram, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından 57 kilogram olmak üzere, toplamda 757 kilo likit metamfetamin cinsi uyuşturucu madde başarıyla yakalandı.

SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle sürdürülmektedir. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmekte; toplumumuzu bağımlılık tehlikesine sürüklemek isteyen suç şebekelerinin en büyük caydırıcı gücü olmaya devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Okul alışverişine sıkı denetim: 15,2 milyon lira ceza, 990 firmaya işlemOkul alışverişine sıkı denetim: 15,2 milyon lira ceza, 990 firmaya işlem
Okul alışverişine sıkı denetim: 15,2 milyon lira ceza, 990 firmaya işlem
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gazzeye giden küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı! Yangın çıktı | "Ablukayı kırana kadar yolumuza devam edeceğiz"
CHP'de siyasi deprem! "CHP'nin CHP'liden başka düşmanı yok"
İdefix
İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! Saldırgan yakalandı 27 kişi gözaltına alındı
Galatasaray'da 2026'nın ilk transferi belli oldu
Sağanak 25 ilde etkili oluyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya… 24 saat içinde daha kuvvetli gelecek
Gözleri KaraDeniz
Emekli ve memura Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2026 maaş hesapları ve zam oranı senaryoları
Başkan Erdoğan'dan muhalefetin sokak çağrılarına tepki: Bağırsalar da çağırsalar da adalet tecelli edecek
CHP'de "İstanbul" savaşı! Gürsel Tekin "Baba ocağım" dediği il binasında... "Şikayet eden CHP’li, taraflar CHP’li, bizi öneren CHP’li"
FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı
Danıştay, Karlov, TUSAŞ neyse Balçova o! Terörsüz Bölge hedefine ilk fiziki sabotaj: YPG'ye müdahale konuşulurken DEAŞ sahneye sürüldü
Togg Avrupa yolculuğuna başladı: T10X ve T10F Almanya'da ön siparişe açılıyor!
Gürsel Tekin CHP İstanbul İl binası önünde açıkladı: "Köydeki ablamı bile tehdit ettiler"
Fransa'da Bayrou hükümeti düştü
Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı için taziye mesajı! "Saldırganın bağlantıları araştırılıyor"
İzmir'deki alçak saldırıya tepkiler peş peşe geldi! Bahçeli: Sokakların karışmasını hedefleyenler muvaffak olamayacak
İzmir'deki polis karakoluna hain saldırının görgü tanığı o anları anbean anlattı: Babası görünce bayıldı | Silahı nereden buldu?
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...
Kılıçdaroğlu CHP'deki "şaibe"lilerle aynı kareye girmiyor! TAKVİM yakaladı... Özgür Özel'e protokol revize ettiren kavga