Ticaret Bakanlığı duyurdu: Gümrük kapılarında uyuşturucu operasyonu

Türkiye'nin sınır kapılarında büyük bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 757 kilogram likit metamfetamin ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 2 milyar 741 milyon TL olduğu açıklandı.

Ticaret Bakanlığı paylaşımı (Sosyal medya)

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, düzenlenen operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından, Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, tam 2 milyar 741 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

757 KİLO METAMFETAMİN

Narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda; Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından 700 kilogram, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından 57 kilogram olmak üzere, toplamda 757 kilo likit metamfetamin cinsi uyuşturucu madde başarıyla yakalandı.

SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle sürdürülmektedir. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmekte; toplumumuzu bağımlılık tehlikesine sürüklemek isteyen suç şebekelerinin en büyük caydırıcı gücü olmaya devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.