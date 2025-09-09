PODCAST CANLI YAYIN

FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı

FETÖ'nün "MİT tırları kumpası" davasından hapis cezasına çarptırılan firari Can Dündar ve azılı FETÖ'cülerden firari Adem Yavuz Arslan Cumhuriyet Halk Partisi'ne "sokak" aklı verdi. CHP’de İstanbul İl Kongresi krizi büyürken, görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yasak olmasına rağmen bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda CHP'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı

CHP'de İstanbul İl Kongresi krizi büyürken, FETÖ firarisi Can Dündar ve azılı FETÖ'cülerden firari Adem Yavuz Arslan, Özgür Özel'e "sokak" rotası çizdi.

Bitleri kanlandı! FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasak var dinleyen yok! Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı (Takvim.com.tr)Bitleri kanlandı! FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasak var dinleyen yok! Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı (Takvim.com.tr)

FETÖ'CÜLERDEN CHP'YE DARBE ÇAĞRISI VE SOKAK AKLI
Mahkeme kararıyla Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin'in atanmasına rağmen, CHP lideri Özgür Özel "tanımıyoruz" diyerek sokak mesajı vermesini destekleyen firari Can Dündar, 27 mayıs darbesinin ardından idam edilem Menderes'i hatırlatarak darbe çağrısı yapmıştı.

Bitleri kanlandı! FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasak var dinleyen yok! Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı (EPA)Bitleri kanlandı! FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasak var dinleyen yok! Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı (EPA)

Can Dündar "Tek yol kaldı: sokak" diyerek CHP'ye sokakları adres göstermişti.

AVAZ AVAZ BAĞIRDI TEHDİTLER SAVURDU
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri'nde yine avaz avaz bağırarak sokak çağrısında bulunmuştu.

Azılı FETÖ'cülerden firari Adem Yavuz Arslan (AA)Azılı FETÖ'cülerden firari Adem Yavuz Arslan (AA)

ÖZGÜR ÇELİK'TEN TAKSİM'E ÇAĞRI
CHP'liler halkı halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek her seferinde sokak çağrısına soyunuyor.

Bitleri kanlandı! FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı (AA)Bitleri kanlandı! FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı (AA)

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yasak olmasına rağmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim için en ulu görev boynunda idam fermanı varken Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bizlere armağan eden Atamızın emanetine sahip çıkmaktır" diyerek sokağa çağırdı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHPli vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: Buraya gel dedim!CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHPli vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: Buraya gel dedim!

Özgür Özel den yine sokak çağrısı! Avaz avaz bağırdı tehditler savurdu: Son uyarımdır...Özgür Özel den yine sokak çağrısı! Avaz avaz bağırdı tehditler savurdu: Son uyarımdır...

Firari Can Dündardan CHPye sokak aklı! Darbe çağrısı yaptıFirari Can Dündardan CHPye sokak aklı! Darbe çağrısı yaptı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gazzeye giden küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı! Yangın çıktı | "Ablukayı kırana kadar yolumuza devam edeceğiz"
CHP'de siyasi deprem! "CHP'nin CHP'liden başka düşmanı yok"
İdefix
İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! Saldırgan yakalandı 27 kişi gözaltına alındı
Galatasaray'da 2026'nın ilk transferi belli oldu
Sağanak 25 ilde etkili oluyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya… 24 saat içinde daha kuvvetli gelecek
Gözleri KaraDeniz
Emekli ve memura Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2026 maaş hesapları ve zam oranı senaryoları
Başkan Erdoğan'dan muhalefetin sokak çağrılarına tepki: Bağırsalar da çağırsalar da adalet tecelli edecek
CHP'de "İstanbul" savaşı! Gürsel Tekin "Baba ocağım" dediği il binasında... "Şikayet eden CHP’li, taraflar CHP’li, bizi öneren CHP’li"
FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı
Danıştay, Karlov, TUSAŞ neyse Balçova o! Terörsüz Bölge hedefine ilk fiziki sabotaj: YPG'ye müdahale konuşulurken DEAŞ sahneye sürüldü
Togg Avrupa yolculuğuna başladı: T10X ve T10F Almanya'da ön siparişe açılıyor!
Gürsel Tekin CHP İstanbul İl binası önünde açıkladı: "Köydeki ablamı bile tehdit ettiler"
Fransa'da Bayrou hükümeti düştü
Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı için taziye mesajı! "Saldırganın bağlantıları araştırılıyor"
İzmir'deki alçak saldırıya tepkiler peş peşe geldi! Bahçeli: Sokakların karışmasını hedefleyenler muvaffak olamayacak
İzmir'deki polis karakoluna hain saldırının görgü tanığı o anları anbean anlattı: Babası görünce bayıldı | Silahı nereden buldu?
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...
Kılıçdaroğlu CHP'deki "şaibe"lilerle aynı kareye girmiyor! TAKVİM yakaladı... Özgür Özel'e protokol revize ettiren kavga