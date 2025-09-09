ÖZGÜR ÇELİK'TEN TAKSİM'E ÇAĞRI CHP'liler halkı halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek her seferinde sokak çağrısına soyunuyor.

Bitleri kanlandı! FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı (AA)

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yasak olmasına rağmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim için en ulu görev boynunda idam fermanı varken Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bizlere armağan eden Atamızın emanetine sahip çıkmaktır" diyerek sokağa çağırdı.