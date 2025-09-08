PODCAST CANLI YAYIN

Provokatif paylaşımlara geçit yok! 14 kişi gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki izinsiz eylemlerle bağlantılı olarak sosyal medyada "halkı kışkırtıcı" paylaşımlar yaptığı öne sürülen 24 hesabın kullanıcıları tespit edildi. 14 şüpheli “Suç İşlemeye Tahrik” suçundan gözaltına alınırken 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Başsavcılığı, İstanbul Valiliği'nin toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağına rağmen CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki kanuna aykırı eylemler için provokatif paylaşımlar yaparak sokağa çıkmaya ve suç işleme davet eden sosyal medya kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

14 şüpheli "Suç İşlemeye Tahrik" suçundan gözaltına alınırken 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliğince Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Ve 19. Maddeleri uyarınca alınan toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağına karşı 08.09.2025 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde gerçekleşen kanuna aykırı eylemlerle alakalı sosyal medya siteleri üzerinden halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşımlar yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işleme davet eden sosyal medya hesaplarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde:

Konuyla ilgili olarak 24 sosyal medya hesabının kullanıcı tespiti sağlanarak şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunun 214. Maddesi uyarınca "Suç İşlemeye Tahrik" suçundan soruşturma başlatılmış, yapılan çalışmalarda (14) kişi yakalanarak şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmış, 9 kişinin ifadelerine müteakip gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilmiştir. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

