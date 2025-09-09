PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Özgür Özel 9 Eylül'den 2 gün önce İngiliz FT'ye Türkiye'yi şikayet etti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü arefesinde İngiliz yayın organı Financial Times'a konuştuğu ortaya çıktı. Türkiye'de bağımsız yargı organlarının verdiği kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aldırdığını iftirasını atan Özel, İngiliz yayın organına, "hayatı durma noktasına getirecek" eylem ve kitlesel protestolar başlatacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü arefesinde İngiliz yayın organı Financial Times'a konuştuğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE'Yİ İNGİLİZLERE ŞİKAYET ETTİ

Türkiye'de bağımsız yargı organlarının verdiği kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aldırdığını iftirasını atan Özel, İngiliz yayın organına, "hayatı durma noktasına getirecek" eylem ve kitlesel protestolar başlatacaklarını söyledi.

Özgür Özel İngiliz medyasına konuştu. (Ekran görüntüsü)Özgür Özel İngiliz medyasına konuştu. (Ekran görüntüsü)

BAŞKAN ERDOĞAN'I HUKUKİ DARBE YAPMAKLA SUÇLADI

Başkan Erdoğan'ın hukuki bir darbe yaptığı yalanının yer aldığı, "Türkiye'nin muhalefet lideri, Erdoğan'ı hukuki 'darbe' ile suçluyor." başlıklı skandal haberde Özel, Erdoğan'ın Türkiye'de Rus tarzı tek parti sistemi kurmaya çalıştığını ve CHP'nin bunun önündeki "son engel" olduğunu iddia etti.

Özgür Özel (AA)Özgür Özel (AA)

AKILALMAZ İDDİALAR

CHP'nin İstanbul Kongresi'nin neden iptal edildiğine ilişkin tek bir açıklama yapmayan Özel, kararın iktidara karşı etkili bir mücadeleyi engelleyebilecek önemli bir karar olarak görülüyor. Akılalmaz yalanlarla yargı organları hedef alan Özel, "gelecekteki iktidar partisinin karşısında darbe yaptığı" iftirasıyla Başkan Erdoğan ve hükümeti suçladı.

Özgür Özel (AA)Özgür Özel (AA)

Türkiye'deki yargı organlarını Batı'ya şikayet eden Özel, "her ankette önde oldukları" yalanıyla iktidarın partiyi ele geçirmeye çalıştığını iddia etti. Özel, "Karşımızda otoriter bir hükümet var ve… tek seçenek direnmek CHP giderse, Türkiye de gider." dedi.

"CHP'DEN GEÇMİŞ DAVALARLA İLGİLİ DAVA AÇACAK"

Başkan Erdoğan'ın kirli bir oyun oynadığını ima eden ve kendilerinin karşılık vermek için bir strateji geliştirebileceğini belirten Özel, partisinin değerlendirdiği olasılıklardan birinin tüm geçmiş seçimlerin geçerliliğini sorgulayan davalar açmak olduğunu ifade etti.

Özgür Özel (AA)Özgür Özel (AA)

HAYATI DURDURMA VE SOKAK ÇAĞRISI

FT'ye Türkiye'deki mahkemelerin bağımsız olmadığını söyleyen CHP'li Özel, Batı medyası üzerinden Türkiye'yi tehdit etti. Hayatı durma noktasına gelmesi için çeşitli eylem planları yaptıklarını belirten Özel, sokak çağrısı yaptı. Özel, "On milyonlarca insanın toplanabileceğini" öne sürerek detay vermedi.

ANKET PALAVRASI

Özel'in açıklamaların anket yalanıyla süsleyen FT haberini, "Aketlerin bugün yapılacak bir seçimde CHP'nin, Erdoğan'ın iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yeneceğini göstermesiyle ortaya çıkıyor." ifadeleriyle sonlandırdı.

