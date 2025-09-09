CHP'li Özgür Özel 9 Eylül'den 2 gün önce İngiliz FT'ye Türkiye'yi şikayet etti!

Özgür Özel (AA)

Türkiye'deki yargı organlarını Batı'ya şikayet eden Özel, "her ankette önde oldukları" yalanıyla iktidarın partiyi ele geçirmeye çalıştığını iddia etti. Özel, "Karşımızda otoriter bir hükümet var ve… tek seçenek direnmek CHP giderse, Türkiye de gider." dedi.

"CHP'DEN GEÇMİŞ DAVALARLA İLGİLİ DAVA AÇACAK"



Başkan Erdoğan'ın kirli bir oyun oynadığını ima eden ve kendilerinin karşılık vermek için bir strateji geliştirebileceğini belirten Özel, partisinin değerlendirdiği olasılıklardan birinin tüm geçmiş seçimlerin geçerliliğini sorgulayan davalar açmak olduğunu ifade etti.