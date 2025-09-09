CHP'li Özgür Özel 9 Eylül'den 2 gün önce İngiliz FT'ye Türkiye'yi şikayet etti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü arefesinde İngiliz yayın organı Financial Times'a konuştuğu ortaya çıktı.
TÜRKİYE'Yİ İNGİLİZLERE ŞİKAYET ETTİ
Türkiye'de bağımsız yargı organlarının verdiği kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aldırdığını iftirasını atan Özel, İngiliz yayın organına, "hayatı durma noktasına getirecek" eylem ve kitlesel protestolar başlatacaklarını söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HUKUKİ DARBE YAPMAKLA SUÇLADI
Başkan Erdoğan'ın hukuki bir darbe yaptığı yalanının yer aldığı, "Türkiye'nin muhalefet lideri, Erdoğan'ı hukuki 'darbe' ile suçluyor." başlıklı skandal haberde Özel, Erdoğan'ın Türkiye'de Rus tarzı tek parti sistemi kurmaya çalıştığını ve CHP'nin bunun önündeki "son engel" olduğunu iddia etti.
AKILALMAZ İDDİALAR
CHP'nin İstanbul Kongresi'nin neden iptal edildiğine ilişkin tek bir açıklama yapmayan Özel, kararın iktidara karşı etkili bir mücadeleyi engelleyebilecek önemli bir karar olarak görülüyor. Akılalmaz yalanlarla yargı organları hedef alan Özel, "gelecekteki iktidar partisinin karşısında darbe yaptığı" iftirasıyla Başkan Erdoğan ve hükümeti suçladı.