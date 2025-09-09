PODCAST CANLI YAYIN

İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı

İzmir'in Balçova ilçesinde yaşanan hain saldırı sonrası hayatını kaybeden şehit polislerimiz Muhsin Aydemir ve Hasan Akın son yolculuklarına uğurlandı. Şehit polis Hasan Akın babasının zor anları ise kameraya yansıdı. Acılı babanın şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdığı görüldü. Öte yandan cenaze töreninde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'nde pompalı tüfekle düzenlenen hain saldırıda 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 27'ye çıktı.

İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı (takvim foto arşiv)İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı (takvim foto arşiv)

İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı (takvim foto arşiv)İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı (takvim foto arşiv)

Hayatını kaybeden şehit polislerimiz Muhsin Aydemir ve Hasan Akın için Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Şehit polis Hasan Akın babasının zor anları ise kameraya yansıdı.

İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı (takvim foto arşiv)İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı (takvim foto arşiv)

Acılı babanın oğlunun cenaze namazını kıldırdığı görüldü. Öte yandan cenaze töreninde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer aldı.

İzmir Balçovada polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! 27 kişi gözaltına alındı | DEAŞı yeniden harekete geçirdilerİzmir Balçovada polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! 27 kişi gözaltına alındı | DEAŞı yeniden harekete geçirdiler
İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! 27 kişi gözaltına alındı | "DEAŞ'ı yeniden harekete geçirdiler"

İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı (takvim foto arşiv)İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı (takvim foto arşiv)
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: "Ulan FETÖ'cü yavşak"
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu'nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
İdefix
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi: "Ben Kemal geliyorum" hazırlığı
CHP'de mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: "Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide"
Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Gözleri KaraDeniz
İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! 27 kişi gözaltına alındı | "DEAŞ'ı yeniden harekete geçirdiler"
FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı
İzmir Balçova’daki polis merkezine saldırıda gözaltı sayısı 27’ye çıktı! Salgırdanın evine A Haber girdi
Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü?
CHP'de il binası krizi! Gürsel Tekin rest çekti: "Resmi binamız Sarıyer'de"
Gazzeye giden küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı! Yangın çıktı | "Ablukayı kırana kadar yolumuza devam edeceğiz"
ABD Başkanı Donald Trump’ın yalanladığı Epstein mektubu ortaya çıktı! "Ortak yönlerimiz var" | İmza sahte mi?
Vergi düzenlemesinde köklü değişikliğe gidildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: 2026 başında devreye girecek
Galatasaray'da 2026'nın ilk transferi belli oldu
Sağanak 25 ilde etkili oluyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya… 24 saat içinde daha kuvvetli gelecek
Emekli ve memura Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2026 maaş hesapları ve zam oranı senaryoları
Danıştay, Karlov, TUSAŞ neyse Balçova o! Terörsüz Bölge hedefine ilk fiziki sabotaj: YPG'ye müdahale konuşulurken DEAŞ sahneye sürüldü
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...