4 ülkenin büyükelçisi Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay, Moldova, Avustralya ve Lüksemburg büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores, Moldova Büyükelçisi Oleg Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ve Lüksemburg Büyükelçisi Daniel Da Cruz, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Paraguay Büyükelçisi Flores, Moldova Büyükelçisi Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Vincent, Lüksemburg Büyükelçisi Cruz ile ayrı ayrı görüştü.