CHP'de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: "Ulan FETÖ'cü yavşak"

Firari FETÖ'cüler CHP'ye rota çizerken parti içindeki krizde sessiz kalmayı tercih eden isimlere sosyal medya üzerinden baskı yapıyor. Son olarak FETÖ'cü Tarık Toros, eski İl İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, "Konuşacaksın" talimatı verdi. Ancak daha önce örgüt tarafından çizilen rotaya uyan Kaftancıoğlu bu kez patladı. Toros'a "Ulan FETÖ'cü yavşak!" diyerek cevap veren Kaftancıoğlu, CHP yönetiminin aksine terör örgütü üyelerine tepki gösterdi. Bu durum parti içinde yaşanan FETÖ muammasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gürsel Tekin'e yumruklu tepki!
Gürsel Tekin: ''Ben kayyum değilim''
İzmir’de polis karakoluna yapılan saldırı anı - VİDEO
Balçova'da 2 polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
