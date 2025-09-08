İzmir'in Balçova ilçesi, güne kanlı bir saldırı haberiyle sarsıldı. Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne düzenlenen silahlı saldırıda 1'i emniyet müdürü olmak üzere 2 polis memuru şehit oldu, bir polis memuru ise ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, hain saldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşında olduğu belirtildi. Yaşanan bu acı olayın ardından saldırının hedefi olan ve Balçova'da kamu düzeninin sağlanmasında kritik bir rol üstlenen Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'nin konumu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği nerede?
İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği nerede, nasıl gidilir?
7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla görev yapan polis merkezi, merkezi konumuyla dikkat çekiyor. Merkezin tam adresi ve ulaşım imkanları şu şekilde:
Adres: Çetin Emeç Mahallesi, Fethi Bey Sokağı No: 49, Balçova/İzmir.
Ulaşım: Fahrettin Altay Metro İstasyonu'na sadece bir dakikalık yürüme mesafesinde bulunan merkeze, Tatbikat Cami Durağı'ndan geçen 167, 480, 551, 950 ve 969 numaralı ESHOT otobüs hatlarıyla da kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca, polis merkezi Balçova Teleferik İstasyonu'na da yaklaşık 14 dakikalık yürüme mesafesinde yer alıyor.