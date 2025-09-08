İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği nerede, nasıl gidilir?

İzmir'in Balçova ilçesi, güne kanlı bir saldırı haberiyle sarsıldı. Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne düzenlenen silahlı saldırıda 1'i emniyet müdürü olmak üzere 2 polis memuru şehit oldu, bir polis memuru ise ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, hain saldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşında olduğu belirtildi. Yaşanan bu acı olayın ardından saldırının hedefi olan ve Balçova'da kamu düzeninin sağlanmasında kritik bir rol üstlenen Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'nin konumu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği nerede?