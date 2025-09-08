İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği nerede, nasıl gidilir?

PODCAST CANLI YAYIN

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne düzenlenen hain silahlı saldırı, kenti yasa boğdu. Edinilen ilk bilgilere göre 16 yaşındaki bir saldırganın gerçekleştirdiği olayda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit düştü. Saldırıda ağır yaralanan Polis Memuru Ömer Amila'nın ise tedavisi devam ediyor.

İzmir'in Balçova ilçesi, güne kanlı bir saldırı haberiyle sarsıldı. Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne düzenlenen silahlı saldırıda 1'i emniyet müdürü olmak üzere 2 polis memuru şehit oldu, bir polis memuru ise ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, hain saldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşında olduğu belirtildi. Yaşanan bu acı olayın ardından saldırının hedefi olan ve Balçova'da kamu düzeninin sağlanmasında kritik bir rol üstlenen Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'nin konumu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği nerede?

7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla görev yapan polis merkezi, merkezi konumuyla dikkat çekiyor. Merkezin tam adresi ve ulaşım imkanları şu şekilde:

Adres: Çetin Emeç Mahallesi, Fethi Bey Sokağı No: 49, Balçova/İzmir.

Ulaşım: Fahrettin Altay Metro İstasyonu'na sadece bir dakikalık yürüme mesafesinde bulunan merkeze, Tatbikat Cami Durağı'ndan geçen 167, 480, 551, 950 ve 969 numaralı ESHOT otobüs hatlarıyla da kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca, polis merkezi Balçova Teleferik İstasyonu'na da yaklaşık 14 dakikalık yürüme mesafesinde yer alıyor.

