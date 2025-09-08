Bitleri kanlandı! FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı

PODCAST CANLI YAYIN

FETÖ'nün "MİT tırları kumpası" davasından hapis cezasına çarptırılan firari Can Dündar ve azılı FETÖ'cülerden firari Adem Yavuz Arslan Cumhuriyet Halk Partisi'ne "sokak" aklı verdi. CHP’de İstanbul İl Kongresi krizi büyürken, görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yasak olmasına rağmen yarın (9 Eylül Salı) Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda CHP'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'de İstanbul İl Kongresi krizi büyürken, FETÖ firarisi Can Dündar ve Azılı FETÖ'cülerden firari Adem Yavuz Arslan, Özgür Özel'e "sokak" rotası çizdi.

FETÖ'CÜLERDEN CHP'YE DARBE ÇAĞRISI VE SOKAK AKLI
Mahkeme kararıyla Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin'in atanmasına rağmen, CHP lideri Özgür Özel "tanımıyoruz" diyerek sokak mesajı vermesini destekleyen firari Can Dündar, 27 mayıs darbesinin ardından idam edilem Menderes'i hatırlatarak darbe çağrısı yaptı.

Can Dündar "Tek yol kaldı: sokak" ifadeleriyle CHP'ye sokakları adres gösterdi.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN TAKSİM'E ÇAĞRI
CHP'liler halkı halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek her seferinde sokak çağrısına soyunuyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yasak olmasına rağmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim için en ulu görev boynunda idam fermanı varken Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bizlere armağan eden Atamızın emanetine sahip çıkmaktır" diyerek sokağa çağırdı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHPli vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: Buraya gel dedim!CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHPli vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: Buraya gel dedim!

Özgür Özel den yine sokak çağrısı! Avaz avaz bağırdı tehditler savurdu: Son uyarımdır...Özgür Özel den yine sokak çağrısı! Avaz avaz bağırdı tehditler savurdu: Son uyarımdır...

Firari Can Dündardan CHPye sokak aklı! Darbe çağrısı yaptıFirari Can Dündardan CHPye sokak aklı! Darbe çağrısı yaptı

