Bitleri kanlandı! FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı

CHP'de İstanbul İl Kongresi krizi büyürken, FETÖ firarisi Can Dündar ve Azılı FETÖ'cülerden firari Adem Yavuz Arslan, Özgür Özel'e "sokak" rotası çizdi.
FETÖ'CÜLERDEN CHP'YE DARBE ÇAĞRISI VE SOKAK AKLI
Mahkeme kararıyla Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin'in atanmasına rağmen, CHP lideri Özgür Özel "tanımıyoruz" diyerek sokak mesajı vermesini destekleyen firari Can Dündar, 27 mayıs darbesinin ardından idam edilem Menderes'i hatırlatarak darbe çağrısı yaptı.
Can Dündar "Tek yol kaldı: sokak" ifadeleriyle CHP'ye sokakları adres gösterdi.