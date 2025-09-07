7 Eylül KPSS 2025 sorusu: Osmanlı’da Seyfiye sınıfı nedir? Seyfiye sınıfı üyeleri kimler?

7 Eylül KPSS 2025 sorusu: Osmanlı'da Seyfiye sınıfı nedir?

Osmanlı Devleti'nin yönetim düzeni üç temel sınıf üzerinden işliyor: İlmiye, Kalemiye ve Seyfiye. İlmiye din, hukuk ve eğitimden sorumlu olurken; Kalemiye, maliye ve bürokrasi işlerini yürütüyor. Seyfiye ise kelime anlamıyla "kılıç ehli" olarak adlandırılıyor ve devletin askeri-idari yapısının bel kemiğini oluşturuyor.

Seyfiye sınıfı, padişah adına devletin güvenliğini sağlıyor, orduyu yönetiyor ve taşrada düzeni koruyor. Bu görevler, Osmanlı'nın genişleme ve güçlenme dönemlerinde zümrenin önemini daha da artırıyor.