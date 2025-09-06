Asrın inşası tam gaz! Başkan Erdoğan 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek

12 YENİ OKUL HİZMETE ALINACAK Ayrıca törende yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak. Aralıksız süren inşaatlar ile bölgede haziran ayından bu yana 54 bin 200 konut daha tamamlandı. Malatya 'da bugün "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" sloganıyla düzenlenecek törenle 300 bininci konut teslim edilecek.

3 İLE BAĞLANILACAK

Törende Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a canlı bağlantılar yapılarak hak sahibi vatandaşlara anahtarları verilecek. Ayrıca törende 1.5 milyar TL yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak. Böylece yapımı tamamlanan okul sayısı 56'ya yükselecek. Deprem bölgesinde bin 360 derslikli 85 okulun daha yeniden inşası, 48 derslikli 6 okulun da güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

304 BİN 836 BAĞIMSIZ BÖLÜM

Törende 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri, 6 bin 404 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha teslim edilecek. Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 249 bin 824'ü konut, 8 bin 907'si iş yeri ve 46 bin 105'i köy evi olmak üzere toplam 304 bin 836'ya yükselecek.