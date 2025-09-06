Asrın inşası tam gaz! Başkan Erdoğan 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek

PODCAST CANLI YAYIN

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hız kesmeden süren afet konutları projelerinde bugün tarihi bir gün yaşanacak. Malatya’da düzenlenen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 300 bininci konutun anahtarını hak sahibine teslim edecek. 11 ilde yürütülen projelerle sadece barınma değil, eğitim alanında da umut inşa ediliyor. Bu kapsamda 212 derslikli 12 yeni okul da aynı törenle hizmete açılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN 300 BİNİNCİ KONUTU TESLİM EDECEK
Bugün Malatya'da düzenlenecek törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek. Tören 16.30'da başlayacak.

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yapımı tamamlanan 300 bininci konutun anahtarı teslim edilecek

12 YENİ OKUL HİZMETE ALINACAK
Ayrıca törende yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak. Aralıksız süren inşaatlar ile bölgede haziran ayından bu yana 54 bin 200 konut daha tamamlandı. Malatya'da bugün "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" sloganıyla düzenlenecek törenle 300 bininci konut teslim edilecek.

3 İLE BAĞLANILACAK
Törende Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a canlı bağlantılar yapılarak hak sahibi vatandaşlara anahtarları verilecek. Ayrıca törende 1.5 milyar TL yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak. Böylece yapımı tamamlanan okul sayısı 56'ya yükselecek. Deprem bölgesinde bin 360 derslikli 85 okulun daha yeniden inşası, 48 derslikli 6 okulun da güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

304 BİN 836 BAĞIMSIZ BÖLÜM
Törende 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri, 6 bin 404 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha teslim edilecek. Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 249 bin 824'ü konut, 8 bin 907'si iş yeri ve 46 bin 105'i köy evi olmak üzere toplam 304 bin 836'ya yükselecek.

YIL SONU HEDEFİ
Deprem bölgesindeki 11 ilde bu yılın sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesiyle birlikte çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

Yeni sosyal konutta gençlere ve 3 çocuklu ailelere kontenjan! TOKİnin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor...Yeni sosyal konutta gençlere ve 3 çocuklu ailelere kontenjan! TOKİnin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor...

