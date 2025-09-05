TOKİ e devlet başvuru ekranı: İstanbul, Ankara, İzmir 250 bin TOKİ sosyal konut başvurusu tarihi

Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi, Türkiye genelinde büyük bir heyecan yaratmış durumda. 2024 Kasım ayında başlayan ve 2025 Haziran'ında tamamlanan ihaleler sonrası, gözler şimdi başvuru takvimi ve şartlarına çevrildi. TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan bu kampanya ile İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde yeni yaşam alanları kurmayı amaçlıyor. Konutların tamamı yatay mimariye uygun, sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve iklim dostu malzemelerle inşa edilecek. Henüz başvuru süreci başlamadı fakat e-Devlet başvuru ekranının kısa süre içinde açılması bekleniyor. Bakan Murat Kurum, yıl sonuna kadar kampanyanın detaylarının paylaşılacağını ve gençler ile emeklilere özel kontenjan ayrılacağını duyurdu.