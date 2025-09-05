PODCAST CANLI YAYIN

TOKİ e devlet başvuru ekranı: İstanbul, Ankara, İzmir 250 bin TOKİ sosyal konut başvurusu tarihi

TOKİ tarafından yürütülen 250 bin sosyal konut projesi milyonlarca dar ve orta gelirli vatandaşın en çok araştırdığı başlıklardan biri haline geldi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan proje kapsamında ihale süreci tamamlanmış olsa da başvuru tarihleri ve detaylı şartlar henüz kamuoyuna açıklanmadı. Bu nedenle vatandaşlar "TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak şartlar neler olacak?" sorularına yanıt arıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre yıl sonuna kadar yeni bir sosyal konut kampanyası başlatılacak ve bu süreç Cumhurbaşkanı tarafından millete duyurulacak. Projenin hayata geçmesiyle birlikte 81 ilde konut fiyatlarının ve kiraların düşmesi hedefleniyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağı belirtiliyor.

Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi, Türkiye genelinde büyük bir heyecan yaratmış durumda. 2024 Kasım ayında başlayan ve 2025 Haziran'ında tamamlanan ihaleler sonrası, gözler şimdi başvuru takvimi ve şartlarına çevrildi. TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan bu kampanya ile İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde yeni yaşam alanları kurmayı amaçlıyor. Konutların tamamı yatay mimariye uygun, sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve iklim dostu malzemelerle inşa edilecek. Henüz başvuru süreci başlamadı fakat e-Devlet başvuru ekranının kısa süre içinde açılması bekleniyor. Bakan Murat Kurum, yıl sonuna kadar kampanyanın detaylarının paylaşılacağını ve gençler ile emeklilere özel kontenjan ayrılacağını duyurdu.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK KONUT HAMLESİ

Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için başlatılan TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi, 2025 yılının en çok konuşulan projeleri arasında yerini aldı.

Haziran ayı itibarıyla tüm ihalelerin tamamlandığı projede gözler şimdi başvuru tarihine çevrildi. TOKİ'nin açıklamasına göre başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve vatandaşların küçük birikimlerle ev sahibi olabilmesi için yeni finansman modelleri uygulanacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Projeye ilişkin ihale süreci Kasım 2024'te başlamış ve 2025 Haziran ayında tamamlanmıştı. Buna rağmen TOKİ ve Bakanlık tarafından resmi başvuru takvimi henüz açıklanmadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonuna kadar başvuruların açılacağını duyurarak, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak" dedi.

YENİ FİNANSMAN MODELİ: GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Projeye ilişkin önemli bir yenilik de Gayrimenkul Sertifikası sistemi olacak. TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçirilecek bu model sayesinde vatandaşlar küçük birikimlerle projelere ortak olabilecek. Böylece konut piyasasında fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

HANGİ İLLERDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Toplam 250 bin sosyal konutun büyük bölümü, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde inşa edilecek.

İstanbul: Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde toplam 48 bin 416 konut

Ankara: Çamlıdere, Ayaş, Mamak, Sincan, Etimesgut ve diğer ilçelerde 13 bin 646 konut

İzmir: Bergama, Kınık, Aliağa, Torbalı, Menemen ve diğer ilçelerde 11 bin 325 konut

Bunların dışında Bursa'da 6 bin 305, Antalya'da 6 bin 799, Konya'da 5 bin 300, Mersin'de 5 bin 40, Kayseri'de 2 bin 711, Manisa'da 3 bin 334, Trabzon'da 1.989 ve Van'da 1.900 konut inşa edilecek. Proje kapsamında 81 ilin tamamında sosyal konut yapılacak.

KONUTLARIN ÖZELLİKLERİ

TOKİ'nin açıklamasına göre projede yer alacak konutlar:

Yatay mimariye uygun olarak tasarlanacak

Sıfır atık uyumlu olacak

Enerji verimli ve iklim dostu malzemelerle inşa edilecek

Yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak

Bu özellikleriyle konutlar, hem çevre dostu hem de uzun vadede ekonomik çözümler sunacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Başvuru şartları TOKİ tarafından resmi duyuruyla açıklanacak. Önceki projeler baz alındığında şu kriterlerin öne çıkması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Başvuru sahibinin veya eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması

Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak

Belirlenen gelir sınırlarının altında gelir sahibi olmak

Kesin başvuru şartları ve ödeme planları Bakanlık tarafından önümüzdeki haftalarda paylaşılacak.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Yıl sonunda 81 ili kapsayan en büyük kampanyayı başlatıyoruz. Gençlerimize, emeklilerimize özel kontenjanlar ayıracağız."

BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

Henüz e-Devlet başvuru ekranı açılmadı. TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru ekranının ilerleyen dönemde erişime açılması bekleniyor. Başvuru takvimi ve şartlar netleştiğinde vatandaşlar, www.toki.gov.tr ve e-Devlet üzerinden duyurulara ulaşabilecek.

📌 İhale takvimini incelemek için TOKİ resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.