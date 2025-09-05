TOKİ e devlet başvuru ekranı: İstanbul, Ankara, İzmir 250 bin TOKİ sosyal konut başvurusu tarihi
TOKİ tarafından yürütülen 250 bin sosyal konut projesi milyonlarca dar ve orta gelirli vatandaşın en çok araştırdığı başlıklardan biri haline geldi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan proje kapsamında ihale süreci tamamlanmış olsa da başvuru tarihleri ve detaylı şartlar henüz kamuoyuna açıklanmadı. Bu nedenle vatandaşlar "TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak şartlar neler olacak?" sorularına yanıt arıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre yıl sonuna kadar yeni bir sosyal konut kampanyası başlatılacak ve bu süreç Cumhurbaşkanı tarafından millete duyurulacak. Projenin hayata geçmesiyle birlikte 81 ilde konut fiyatlarının ve kiraların düşmesi hedefleniyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağı belirtiliyor.
