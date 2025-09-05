CHP'li Eren Erdem aktif siyasi hayatını sonlandırdığını duyurdu! (takvim foto arşiv)



"POLEMİKLER İLE İLGİLENMİYORUM"

Erdem sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gelen çok sayıda mesaja dönemediğim için, topluca yanıtımdır. Kişi, kurum ve süreçlerden bağımsız olarak; aktif politika hayatımı sonlandırdım. Bir olasılık dahilinde; hangi politik oluşumdan gelirse gelsin, şahsıma tevdi edilecek hiçbir politik makam yahut unvana talip olmadığımı ve üstlenmeyeceğimi peşinen bildiririm. İnsanlığa hizmet için, bugün politik gündemden daha faydalı olacağını düşündüğüm; Neşriyat, Yayıncılık, toplum araştırmaları ve kitap yazma gibi faaliyetler ile meşgulüm. Gelişmeleri takip etmiyorum. Polemikler ile ilgilenmiyorum. Gelen çok sayıda mesaj sebebiyle, ilgililere toplu cevabımdır."

