SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi?

ABD’li Barrack'ın birbiriyle çelişen açıklamaları, İsrail'in YPG’ye "Şam'da rol” vaadinde bulunduğu iddiaları ve örgütün Şam'ı açıktan tehdit eden söylemleri bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Son olarak CENTCOM’un Hol Kampı ziyareti, Finlandiya’nın YPG ile teması ve sahadaki temaslar bu oyunun uluslararası boyutta olduğunu gözler önüne serdi. Ancak perde arkasındaki asıl hedef, Türkiye’nin başlattığı "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" hamlesini baltalamak. Ankara ise bu senaryoyu görüyor... Başkan Erdoğan’ın "Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz" çıkışı, Bahçeli’nin "Askeri müdahale kaçınılmaz" uyarısı ve MSB’nin "İzin vermeyeceğiz" vurgusu, Türkiye’nin gerekirse yeni bir harekatla bu kirli oyunu bozacağına dair en net işareler oldu. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler ve Türkiye'nin uyarısı...

İstanbul’da savcıya suikast: Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü!
🔴 Karsspor 𝐎 - 𝟏 Erzincanspor ⚽
Kurtalan’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Çerkezköy’de boya kazanına düşen işçi hayatını kaybetti! Arkadaşı yaralandı
