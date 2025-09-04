İzmir’in can damarı Tahtalı Barajı alarm veriyor

İzmir 'in en önemli içme suyu kaynaklarından Tahtalı Barajı 'nda, su seviyesi son 26 yılın en düşük eylül rakamına geriledi. Doluluk oranı yüzde 5 olarak ölçülen baraj havzasında, kuraklık nedeniyle toprak çatladı. Uzmanlar, kentin "su stresi" altında olduğuna dikkat çekerken, İZSU ise kentte planlı su kesintileriyle önlem almaya çalışıyor.

Tahtalı Barajı (AA)

TARİHİN EN KÖTÜ EYLÜL AYI

İzmir'in içme suyu ihtiyacının karşılanmasında en önemli kaynaklardan olan Tahtalı Barajı, su seviyesi bakımından tarihinin en kötü eylül ayını yaşıyor. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi İzmir'de de yetersiz yağışlar, artan sıcaklıklar ve bilinçsiz tüketime bağlı nedenler barajlardaki su seviyelerini olumsuz etkiliyor.

YENİ KUYULAR AÇILACAK

Yılın başından bu yana kentin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 55'i yer altı, yüzde 45'i ise yüzeydeki su kaynaklarından sağlanıyor. Var olan su kuyularında kullanım artarken, yeni kuyular açılması için de çalışmalar sürüyor.

Normal şartlarda şehrin içme suyunun yaklaşık yarısının karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı, 3 Eylül'de yüzde 5 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 19 seviyesindeydi. Barajdaki bu su seviyesi, son 26 yılın en düşük eylül rakamı olarak kayıtlara geçti.

2008'DEN SONRA İLK KEZ

Yapımı 1997'de tamamlanan ve 26 yıldır su seviyesi kayıtları tutulan barajda bu seneden önceki en düşük 3 Eylül doluluk oranı yüzde 7 ile 2008'de gerçekleşmişti. Barajda Aralık 2008'de aktif doluluk oranı ise yüzde 1'e kadar gerilemişti.